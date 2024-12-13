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Posted 13 декабря, 01:48

Published 13 декабря, 01:48

Modified 13 декабря, 01:50

Updated 13 декабря, 01:50

Туса до потери пульса: моряк вернулся в Приморье и устроил смертельную вечеринку

Туса до потери пульса: моряк вернулся в Приморье и устроил смертельную вечеринку

13 декабря 2024, 01:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Мужчина решил отметить возвращение домой. Однако праздник обернулся для него 16-дневным кошмаром. Медикам пришлось перевести моряка в режим «ручного управления».

Моряк, вернувшийся с рейса, закатил масштабное пиршество по данному случаю. Однако праздник обернулся двумя неделями в реанимации, сообщает пресс-служба Находкинской больницы.

На вечеринке мужчина отравился неизвестным химическим веществом, после чего его госпитализировали в судорожном состоянии. Яд ударил по нервной системе пациента, поэтому медикам пришлось взять жизнедеятельность организма приморца в свои руки.

«Врачи перевели пострадавшего на „ручное управление“: аппарат искусственного дыхания выполнял функцию легких, непрерывно вводимые лекарства помогали сердцу поддерживать артериальное давление, оборудование для гемодиализа вместо отказавших почек очищало кровь. На один сеанс детоксикации уходило более 40 литров специальных растворов», — отметили в пресс-службе медучреждения.

Также ему потребовалось переливание крови. Специалисты тщательно следили за состоянием больного и подбирали разные схемы антибактериальной терапии.

«Случай был крайне сложным, при таком состоянии шансы на выживание очень малы», — поведал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Находкинской городской больницы Антон Шкода.

Врачи вытащили моряка с того света за 16 дней. Теперь его ждет лечение и долгий путь восстановления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае медики «перекроили» кишечник мужчине, чтобы спасти его от некроза, который развился на фоне коронавируса.

Некроз на фоне коронавируса: мужчине «перекроили» кишечник в Приморье
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