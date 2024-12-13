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Posted 13 декабря, 08:22

Published 13 декабря, 08:22

Modified 13 декабря, 08:22

Updated 13 декабря, 08:22

В «Домклик» назвали города, которые возглавили рейтинг по суточной аренде в Новый год

В «Домклик» назвали города, которые возглавили рейтинг по суточной аренде в Новый год

13 декабря 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney.
Москва, Казань и Санкт-Петербург стали самыми востребованными российскими городами для краткосрочного бронирования жилых объектов на конец декабря — начало января посредством сервиса «Домклик24».

Спрос клиентов на посуточную аренду в предстоящие зимние каникулы изучили эксперты «Домклик» Сбербанка, пишет inkazan.ru.

На основе информации, обработанной аналитиками сервиса «Домклик24», удалось составить топ-10 самых популярных российских городов для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (брались данные по состоянию на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Санкт-Петербурга на вершине рейтинга оказались Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).

На вышеназванные города из рейтинга «Домклик» пришлось свыше 70% от общего объема бронирований посуточного жилья по стране в Новый год. Доля Москвы, которая с каждым годом становится все популярнее у туристов, составила порядка 20% (при медианной ставке посуточной аренды 6,8 тысячи рублей). Доля столицы Татарстана — 16%, доля Северной столицы — 14% (при одинаковой медианной арендной ставке в размере 5,8 тысячи рублей).

Отечественный рынок посуточной аренды испытывает определенный подъем благодаря интересу россиян к внутреннему туризму. Такую тенденцию прокомментировал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. В перечне достоинств краткосрочной аренды жилья он упомянул экономию бюджета (относительно стоимости отдыха в отелях и гостиницах), возможность выбора квартир на любой вкус и съема жилья онлайн. Сведения, собранные сотрудниками сервиса «Домклик24», показывают, что медианная ставка посуточной аренды квартир в зимние каникулы равняется примерно 4,9 тысячи рублей, при этом средний срок бронирования составляет четыре дня.

Кроме того, по результатам опроса «Домклик» становится ясно, что большая часть пользователей сервиса (70%) оценивают возможность арендовать квартиру на несколько дней положительно.

Фото: «Домклик24».
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