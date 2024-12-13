В «Домклик» назвали города, которые возглавили рейтинг по суточной аренде в Новый год

На основе информации, обработанной аналитиками сервиса «Домклик24», удалось составить топ-10 самых популярных российских городов для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (брались данные по состоянию на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Санкт-Петербурга на вершине рейтинга оказались Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).