Воров стали искать по татуировкам в Приморье

Posted 13 декабря, 01:42
Published 13 декабря, 01:42
Modified 13 декабря, 01:44
Updated 13 декабря, 01:44
В конце октября 2024 года во Владивостоке произошла кража около миллиона рублей у 61-летнего боцмана рыболовецкого судна.
Потерпевший познакомился с молодым человеком во время прогулки и пригласил его к себе домой, где они распивали спиртные напитки.
Подозреваемый, воспользовавшись доверчивостью моряка, узнал пин-код его банковской карты и похитил деньги, рюкзак с ноутбуком и личные вещи.
Транспортные полицейские задержали 35-летнего местного жителя благодаря татуировке на его руке.
Расследование продолжается, рассматривается его причастность к другим преступлениям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, в отношении которой завели дело из-за запрещённых татуировок.