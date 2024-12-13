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Posted 13 декабря, 01:42

Published 13 декабря, 01:42

Modified 13 декабря, 01:44

Updated 13 декабря, 01:44

Воров стали искать по татуировкам в Приморье

Воров стали искать по татуировкам в Приморье

13 декабря 2024, 01:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Кража
Боцман рыболовецкого судна обратился в полицию во Владивостоке с заявлением о краже. Виновника нашли по рисунку на теле.

В конце октября 2024 года во Владивостоке произошла кража около миллиона рублей у 61-летнего боцмана рыболовецкого судна.

Потерпевший познакомился с молодым человеком во время прогулки и пригласил его к себе домой, где они распивали спиртные напитки.

Подозреваемый, воспользовавшись доверчивостью моряка, узнал пин-код его банковской карты и похитил деньги, рюкзак с ноутбуком и личные вещи.

Транспортные полицейские задержали 35-летнего местного жителя благодаря татуировке на его руке.

Расследование продолжается, рассматривается его причастность к другим преступлениям.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, в отношении которой завели дело из-за запрещённых татуировок.

Следствие за узоры на теле: женщину заставят ответить за запрещенные тату в Приморье
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