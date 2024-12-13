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Posted 13 декабря, 02:34

Published 13 декабря, 02:34

Modified 13 декабря, 02:36

Updated 13 декабря, 02:36

Нелегальную стоматологию, работавшую без лицензии, нашли в Приморском крае

Врач-нелегал лечил людей: подпольную стоматологию накрыли в Приморье — видео

13 декабря 2024, 02:34
Фото: 1MI.

Нелегальную стоматологию, работавшую без лицензии, нашли в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Одна из стоматологий Владивостока работала без лицензии. После обращения одного из жителей города туда приехала полиция.

Сотрудники полиции во Владивостоке пресекли незаконную деятельность стоматологической клиники на Некрасовской.

Проверку инициировали по обращению гражданина. В ходе действий выяснилось, что клиника оказывала медицинские услуги без необходимой лицензии.

Видео: prim_police.

В отношении врача-стоматолога составлен административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии. Организация уже приняла меры для получения лицензии, полиция продолжает следить за ситуацией.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи спасли двухлетнего ребёнка в Приморье.

Ради жизни ребёнка: приморские врачи спасли двухлетнюю малышку
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