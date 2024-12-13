Врач-нелегал лечил людей: подпольную стоматологию накрыли в Приморье — видео

Posted 13 декабря, 02:34
Published 13 декабря, 02:34
Modified 13 декабря, 02:36
Updated 13 декабря, 02:36
Сотрудники полиции во Владивостоке пресекли незаконную деятельность стоматологической клиники на Некрасовской.
Проверку инициировали по обращению гражданина. В ходе действий выяснилось, что клиника оказывала медицинские услуги без необходимой лицензии.
В отношении врача-стоматолога составлен административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии. Организация уже приняла меры для получения лицензии, полиция продолжает следить за ситуацией.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи спасли двухлетнего ребёнка в Приморье.