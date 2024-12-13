Встретимся в небе: новогодние авиарейсы станут доступны жителям Приморья

Posted 13 декабря, 00:25
Published 13 декабря, 00:25
Modified 13 декабря, 00:27
Updated 13 декабря, 00:27
В конце декабря приморцы смогут добраться из Владивостока в отдаленные населенные пункты региона по небу. Авиакомпания «Аврора» введет дополнительные рейсы в преддверии Нового года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Из дальневосточной столицы в Пластун можно улететь 24, 29 и 31 декабря. Маршрут Владивосток — Терней будет доступен 26 и 27 декабря. Авиарейсы в Дальнегорск запланированы на 28 и 29 декабря. Полеты из краевой столицы в Преображение назначены на 28 и 30 декабря.
«Специалисты авиакомпании добавили, что обслуживают перечисленные направления воздушные суда DHC-6», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Ране «Восток-Медиа» писало о том, что новый туристический маршрут доступен приморцам. Теперь жители региона могут познакомиться с исторической столицей Поднебесной — Сиань.