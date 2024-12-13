Встретимся в небе: новогодние авиарейсы станут доступны жителям Приморья

Из дальневосточной столицы в Пластун можно улететь 24, 29 и 31 декабря. Маршрут Владивосток — Терней будет доступен 26 и 27 декабря. Авиарейсы в Дальнегорск запланированы на 28 и 29 декабря. Полеты из краевой столицы в Преображение назначены на 28 и 30 декабря.