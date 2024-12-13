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Posted 13 декабря, 00:25

Published 13 декабря, 00:25

Modified 13 декабря, 00:27

Updated 13 декабря, 00:27

Дополнительные авиарейсы введут в канун Нового года в Приморском крае

Встретимся в небе: новогодние авиарейсы станут доступны жителям Приморья

13 декабря 2024, 00:25
Фото: 1MI.

Дополнительные авиарейсы введут в канун Нового года в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Отечественная авиакомпания позаботится о том, чтобы вы с комфортом добрались в родной город в кратчайшие сроки. Воздушное судно доставит вас в самые отдаленные населенные пункты Приморского края, даже в последних числах декабря.

В конце декабря приморцы смогут добраться из Владивостока в отдаленные населенные пункты региона по небу. Авиакомпания «Аврора» введет дополнительные рейсы в преддверии Нового года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Из дальневосточной столицы в Пластун можно улететь 24, 29 и 31 декабря. Маршрут Владивосток — Терней будет доступен 26 и 27 декабря. Авиарейсы в Дальнегорск запланированы на 28 и 29 декабря. Полеты из краевой столицы в Преображение назначены на 28 и 30 декабря.

«Специалисты авиакомпании добавили, что обслуживают перечисленные направления воздушные суда DHC-6», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Ране «Восток-Медиа» писало о том, что новый туристический маршрут доступен приморцам. Теперь жители региона могут познакомиться с исторической столицей Поднебесной — Сиань.

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