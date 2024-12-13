Вячеслав Квон: авария в Артёме ликвидирована, водоснабжение возобновляется — видео

Posted 13 декабря, 06:13
Published 13 декабря, 06:13
Modified 13 декабря, 06:15
Updated 13 декабря, 06:15
В своём официальном telegram-канале Вячеслав Квон сообщил: аварийно-восстановительные работы на водоводе 1200 мм в Угловом завершились. Сейчас система заполняется водой. В некоторых домах в Заводском она уже есть.
— Однако прошу вас набраться терпения, — обратился глава АГО к землякам. — Процесс запитывания водой системы — постепенный, небыстрый, это делается для того, чтобы избежать гидроударов и новых аварий.
Вода вернётся во все дома, заверил Вячеслав Квон. Просто нужно ещё немного подождать.
Отметим, что коммунальные службы справились с тяжёлой аварией меньше, чем за 12 часов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что случилось в Артёме.