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Posted 13 декабря, 06:13

Published 13 декабря, 06:13

Modified 13 декабря, 06:15

Updated 13 декабря, 06:15

В Артёме Приморского края ликвидировали крупную аварию в системе водоснабжения

Вячеслав Квон: авария в Артёме ликвидирована, водоснабжение возобновляется — видео

13 декабря 2024, 06:13
Фото: 1MI.

В Артёме Приморского края ликвидировали крупную аварию в системе водоснабжения

Сюжет
Авария
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон сообщил: авария в системе водоснабжения города ликвидирована, вода постепенно возвращается в дома. Но это процесс постепенный и нужно ещё немного подождать.

В своём официальном telegram-канале Вячеслав Квон сообщил: аварийно-восстановительные работы на водоводе 1200 мм в Угловом завершились. Сейчас система заполняется водой. В некоторых домах в Заводском она уже есть.

Видео: kwonvyacheslav.
— Однако прошу вас набраться терпения, — обратился глава АГО к землякам. — Процесс запитывания водой системы — постепенный, небыстрый, это делается для того, чтобы избежать гидроударов и новых аварий.

Вода вернётся во все дома, заверил Вячеслав Квон. Просто нужно ещё немного подождать.

Отметим, что коммунальные службы справились с тяжёлой аварией меньше, чем за 12 часов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что случилось в Артёме.

Пострадало 12 500 домов: Вячеслав Квон лично контролирует ремонт водопровода в Артеме
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#Новости#Видео#Артём#Водоснабжение#Приморский край#Вячеслав Квон#Авария
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