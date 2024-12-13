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Posted 13 декабря, 03:38

Published 13 декабря, 03:38

Modified 13 декабря, 03:40

Updated 13 декабря, 03:40

Мэр Артема рассказал о перспективах восстановления водоснабжения в Артеме

Вячеслав Квон: режим повышенной готовности введен в Артеме

13 декабря 2024, 03:38
Фото: kwonvyacheslav.

Мэр Артема рассказал о перспективах восстановления водоснабжения в Артеме

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Мэр
Из-за аварии на сетях водоснабжения пострадало более 10 тысяч домов в Артеме. Глава муниципалитета лично контролирует восстановление подачи коммунальной услуги.

В Артеме ввели режим повышенной готовности, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Квон. В администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого руководитель артемовского филиала Примводоканала рассказал о ситуации, сложившейся на сетях водоснабжения, где ранее произошла авария.

«Все оперативные службы переведены в режим готовности. Сформирован резерв питьевой воды для обеспечения по необходимости образовательных и социальных учреждений», — отметил мэр города.

Специалисты мониторят ситуацию в учреждениях, чтобы своевременно снабжать нуждающихся водой.

На данный момент рабочие заканчивают ремонтные работы и совсем скоро подача коммунальной услуги будет восстановлена, — в ближайшее время система водоснабжения будет заполняться.

Стоит отметить, «Восток-Медиа» писало о том, что Вячеслав Квон лично контролировал рабочие процессы на месте аварии минувшей ночью и ранним утром.

Пострадало 12 500 домов: Вячеслав Квон лично контролирует ремонт водопровода в Артеме
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