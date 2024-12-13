Вячеслав Квон: режим повышенной готовности введен в Артеме

В Артеме ввели режим повышенной готовности, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Квон. В администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого руководитель артемовского филиала Примводоканала рассказал о ситуации, сложившейся на сетях водоснабжения, где ранее произошла авария.