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Posted 13 декабря, 04:43

Published 13 декабря, 04:43

Modified 13 декабря, 04:45

Updated 13 декабря, 04:45

Выяснились обстоятельства аварии с двумя горящими машинами в Приморье

Выяснились обстоятельства аварии с двумя горящими машинами в Приморье

13 декабря 2024, 04:43
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Два автомобиля загорелись после серьезного столкновения в Находке. В результате ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники полиции рассказали об обстоятельствах аварии.

В Находке произошла серьезная авария, в результате которой пострадали четыре человека.

Выяснилось, что 43-летний водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

Фото: prim_police

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и МЧС. Пострадали четыре человека, их немедленно доставили в больницу.

Фото: vlad_ork

В отношении виновника аварии полицейские составили административные материалы, проводится проверка обстоятельств происшествия. Транспортные средства поместили на специальную стоянку.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в результате которой два автомобиля оказались фактически уничтожены.

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