Выяснились обстоятельства аварии с двумя горящими машинами в Приморье

Posted 13 декабря, 04:43
Published 13 декабря, 04:43
Modified 13 декабря, 04:45
Updated 13 декабря, 04:45
В Находке произошла серьезная авария, в результате которой пострадали четыре человека.
Выяснилось, что 43-летний водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и МЧС. Пострадали четыре человека, их немедленно доставили в больницу.
В отношении виновника аварии полицейские составили административные материалы, проводится проверка обстоятельств происшествия. Транспортные средства поместили на специальную стоянку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в результате которой два автомобиля оказались фактически уничтожены.