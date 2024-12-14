Дед Мороз на час дороже, чем проститутка на ночь в Приморье

С 25 по 30 декабря визит сказочных персонажей в ваш дом обойдётся в 3400 рублей. Уже в канун Нового года, 31 декабря, цены стремительно растут: от 3500 рублей утром до 10 000 рублей в час, если заказывать поздравление перед самым боем курантов. За эти деньги Дед Мороз и Снегурочка не только поздравят детей, но и проведут игры, водят хороводы, прочтут стихи и вручат подарки.