Дед Мороз на час дороже, чем проститутка на ночь в Приморье

Posted 14 декабря, 05:01
Published 14 декабря, 05:01
Modified 14 декабря, 05:01
Updated 14 декабря, 05:01
Подготовка к Новому году — время хлопот и неожиданных открытий. Жители Приморья столкнулись с удивительными ценам на поздравления: Дед Мороз и Снегурочка за час работы просят больше, чем представительницы древнейшей профессии за ночь.
С 25 по 30 декабря визит сказочных персонажей в ваш дом обойдётся в 3400 рублей. Уже в канун Нового года, 31 декабря, цены стремительно растут: от 3500 рублей утром до 10 000 рублей в час, если заказывать поздравление перед самым боем курантов. За эти деньги Дед Мороз и Снегурочка не только поздравят детей, но и проведут игры, водят хороводы, прочтут стихи и вручат подарки.
Для сравнения, час услуг девушки лёгкого поведения можно найти за 4 тысячи рублей, а за ночь — всего за 8 тысяч. Это значит, что в Новый год Дед Мороз становится более «роскошным» выбором.