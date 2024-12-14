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Posted 14 декабря, 05:01

Published 14 декабря, 05:01

Modified 14 декабря, 05:01

Updated 14 декабря, 05:01

Дед Мороз на час дороже, чем проститутка на ночь в Приморье

Дед Мороз на час дороже, чем проститутка на ночь в Приморье

14 декабря 2024, 05:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
В Приморье услуги Деда Мороза и Снегурочки к новогодним праздникам обходятся дороже, чем ночные услуги проституток.

Подготовка к Новому году — время хлопот и неожиданных открытий. Жители Приморья столкнулись с удивительными ценам на поздравления: Дед Мороз и Снегурочка за час работы просят больше, чем представительницы древнейшей профессии за ночь.

Фото: Farpost.ru

С 25 по 30 декабря визит сказочных персонажей в ваш дом обойдётся в 3400 рублей. Уже в канун Нового года, 31 декабря, цены стремительно растут: от 3500 рублей утром до 10 000 рублей в час, если заказывать поздравление перед самым боем курантов. За эти деньги Дед Мороз и Снегурочка не только поздравят детей, но и проведут игры, водят хороводы, прочтут стихи и вручат подарки.

Для сравнения, час услуг девушки лёгкого поведения можно найти за 4 тысячи рублей, а за ночь — всего за 8 тысяч. Это значит, что в Новый год Дед Мороз становится более «роскошным» выбором.

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