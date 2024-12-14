Детскую художественную школу в Амурске обновили по нацпроекту «Культура»

На сегодняшний день в учреждении обучаются 265 детей, они изучают живопись, осваивают раннее и начальное художественное творчество, компьютерную графику, проходят раннюю профессиональную ориентацию. На время ремонта обучение не прерывалось, но частично приобрело другие форматы: чаще проходили занятия по пленэру, а лекционный материал дети осваивали дистанционно.