Детскую художественную школу в Амурске обновили по нацпроекту «Культура»

Posted 14 декабря, 00:44
Published 14 декабря, 00:44
Modified 16 декабря, 03:46
Updated 16 декабря, 03:46
С момента открытия учреждения в помещениях проводился только косметический ремонт, поэтому назрела ощутимая потребность в преображении пространства. Работы на объекте проводились с июня по ноябрь текущего года. По проекту специалисты обновили кровлю, лестничные клетки, холлы, входную группу здания. Также обустроили пандус для маломобильных граждан.
— Преподаватели и учащиеся теперь смогут заниматься в более комфортных условиях, этим важным изменениям мы обязаны реализации на территории края национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В целом, за время реализации нацпроекта, с 2019 по 2024 год, в 13 муниципальных образованиях региона капитально отремонтировали 31 объект, в том числе дома культуры, детские школы искусств, музеи, театр. Это колоссальная федеральная поддержка. При этом все этапы реализации нацпроекта находятся на особом контроле Губернатора края Дмитрия Демешина, — подчеркнул министр культуры края Дмитрий Кузнецов.
Значительный вклад в ремонтные работы в Детской художественной школе Амурска внесла компания «Полиметалл», оказав содействие в разработке проектно-сметной документации, а также направив 700 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования для класса дизайна.
На сегодняшний день в учреждении обучаются 265 детей, они изучают живопись, осваивают раннее и начальное художественное творчество, компьютерную графику, проходят раннюю профессиональную ориентацию. На время ремонта обучение не прерывалось, но частично приобрело другие форматы: чаще проходили занятия по пленэру, а лекционный материал дети осваивали дистанционно.
Работа педагогов Детской художественной школы Амурска оказывает значимое влияние на подготовку и всестороннее развитие школьников. Ежегодно одаренные учащиеся школы становятся стипендиатами Губернатора края за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. В текущем году стипендиатами стали два ученика школы.