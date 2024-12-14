«Их не остановить»: очередной рыбак провалился под лед в Приморье

Posted 14 декабря, 07:50
Published 14 декабря, 07:50
Modified 14 декабря, 07:50
Updated 14 декабря, 07:50
Инцидент попал на видео, где видно, как некоторые пытаются спасти товарища, а другие продолжают стоять на тонком льду, рискуя своей жизнью.
«Лед очень хрупкий, и такие ситуации могут закончиться трагически», — отметил один из пользователей в новых медиа.
Этот случай напоминает о необходимости быть осторожными на водоемах в зимний период. Рыбакам и любителям зимних прогулок стоит помнить о безопасности и избегать выхода на тонкий лед.