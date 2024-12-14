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Posted 14 декабря, 07:50

Published 14 декабря, 07:50

Modified 14 декабря, 07:50

Updated 14 декабря, 07:50

«Их не остановить»: очередной рыбак провалился под лед в Приморье

«Их не остановить»: очередной рыбак провалился под лед в Приморье

14 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
В Приморье снова произошел несчастный случай на льду. На реке в Артеме один из рыбаков провалился под лед.

Инцидент попал на видео, где видно, как некоторые пытаются спасти товарища, а другие продолжают стоять на тонком льду, рискуя своей жизнью.

«Лед очень хрупкий, и такие ситуации могут закончиться трагически», — отметил один из пользователей в новых медиа.

Этот случай напоминает о необходимости быть осторожными на водоемах в зимний период. Рыбакам и любителям зимних прогулок стоит помнить о безопасности и избегать выхода на тонкий лед.

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#Новости#Безопасность#Спасение#Несчастный случай#Приморский край#Артем#Приморье#Происшествия#Тонкий лед
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