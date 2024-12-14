Картина дня в Приморье: погибший от лап медведя, утонувший рыбак и дорогие Дед Морозы

Posted 14 декабря, 08:25
Published 14 декабря, 08:25
Modified 14 декабря, 08:25
Updated 14 декабря, 08:25
Погибший от лап медведя
В селе Еленовка Кировского района было обнаружено тело мужчины с признаками нападения медведя.
Утонувший рыбак
В Приморье снова произошел несчастный случай на льду. На реке в Артеме один из рыбаков провалился под лед.
Утонувший рыбак
В Приморье снова произошел несчастный случай на льду. На реке в Артеме один из рыбаков провалился под лед.
Дорогие Деды Морозы
В Приморье услуги Деда Мороза и Снегурочки к новогодним праздникам обходятся дороже, чем ночные услуги проституток.
Дорогие Деды Морозы
В Приморье услуги Деда Мороза и Снегурочки к новогодним праздникам обходятся дороже, чем ночные услуги проституток.