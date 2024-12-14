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Posted 14 декабря, 08:25

Published 14 декабря, 08:25

Modified 14 декабря, 08:25

Updated 14 декабря, 08:25

Картина дня в Приморье: погибший от лап медведя, утонувший рыбак и дорогие Дед Морозы

Картина дня в Приморье: погибший от лап медведя, утонувший рыбак и дорогие Дед Морозы

14 декабря 2024, 08:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Погибший от лап медведя

В селе Еленовка Кировского района было обнаружено тело мужчины с признаками нападения медведя.

Специалисты охотнадзора выслеживают медведя, напавшего на охотника в Приморье
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Специалисты охотнадзора выслеживают медведя, напавшего на охотника в Приморье
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Утонувший рыбак

В Приморье снова произошел несчастный случай на льду. На реке в Артеме один из рыбаков провалился под лед.

Утонувший рыбак

В Приморье снова произошел несчастный случай на льду. На реке в Артеме один из рыбаков провалился под лед.

«Их не остановить»: очередной рыбак провалился под лед в Приморье
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«Их не остановить»: очередной рыбак провалился под лед в Приморье
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Дорогие Деды Морозы

В Приморье услуги Деда Мороза и Снегурочки к новогодним праздникам обходятся дороже, чем ночные услуги проституток.

Дорогие Деды Морозы

В Приморье услуги Деда Мороза и Снегурочки к новогодним праздникам обходятся дороже, чем ночные услуги проституток.

Дед Мороз на час дороже, чем проститутка на ночь в Приморье
Узнать подробнее
Дед Мороз на час дороже, чем проститутка на ночь в Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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