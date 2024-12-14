Куда полететь на море зимой из Приморья? — безвизовые страны для россиян

Зима — это не только снег и мороз. Для жителей Приморья, в особенности тех, кто годами привязан к суровости дальневосточной зимы, существует возможность досрочно насладиться летним отдыхом — улететь греться в другие страны. Однако вопрос о том, куда отправиться, чтобы не только сбежать от стужи, но и избежать проблем с визами, актуален как никогда. В этом материале рассмотрит страны, в которых жители России могут заехать без визы.