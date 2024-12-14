Куда полететь на море зимой из Приморья? — безвизовые страны для россиян

Posted 14 декабря, 00:10
Published 14 декабря, 00:10
Modified 14 декабря, 00:10
Updated 14 декабря, 00:10
Зима — это не только снег и мороз. Для жителей Приморья, в особенности тех, кто годами привязан к суровости дальневосточной зимы, существует возможность досрочно насладиться летним отдыхом — улететь греться в другие страны. Однако вопрос о том, куда отправиться, чтобы не только сбежать от стужи, но и избежать проблем с визами, актуален как никогда. В этом материале рассмотрит страны, в которых жители России могут заехать без визы.
Таиланд с его бескрайними пляжами и вечнозелеными островами стал настоящим магнитом для туристов в зимние месяцы. Андаманское море и Сиамский залив обеспечивают идеальные условия для желающих окунуться в теплые воды. В зимний сезон страна радует отсутствием частых дождей и комфортной жарой.
Бангкок — это столица с оживленной атмосферой, где небоскребы соседствуют с древними храмами. Однако для пляжного отдыха стоит отправиться на сказочные острова Пхукет и Самуи или полюбоваться ночными огнями Паттайи.
С 1 ноября 2023 года пребывание без визы возможно до 90 дней. Из Владивостока организованы прямые рейсы. Стоимость перелета в обе стороны в декабре–январе начинается от 45 тысяч рублей.
ОАЭ привлекают туристов своей уникальной архитектурой, роскошными пляжами и возможностями для шопинга и бизнеса. Россияне могут находиться здесь без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Дубай предлагает развитую инфраструктуру и космополитическую атмосферу. Здесь много русскоязычных резидентов, и поэтому неподалеку всегда встретите кого-то из наших соотечественников. Более спокойный Абу-Даби с его культурными достопримечательностями также является привлекательной опцией — там сейчас как раз +26 градусов.
Аренда жилья начинается от 200 000 рублей в месяц, однако если вы летите на неделю-две, то вам подойдет отель — выбор есть на любой кошелек.
Стоимость перелета из Владивостока туда и назад начинается от 67 тысяч рублей.
Индонезийский остров Бали — это сосредоточение расслабленной атмосферы, живописных пляжей и богатой инфраструктуры для удаленной работы. Хотя для пребывания россиянам требуется виза по прибытии на 30 дней с возможностью продления ещё на 30, это не составляет больших хлопот.
Здесь легко найти коворкинги и доступное жильё, что делает остров популярным местом для цифровых кочевников. В свободное от работы время можно учиться сёрфингу или исследовать уникальные рисовые террасы.
Каждый найдет здесь район по вкусу: от шумной Куты до спокойного Чангу. В Куте аренда жилья начинается от 100 000 рублей в месяц, тогда как в Чангу, популярном среди экспатов, проживание может стоить от 60 000 рублей за месяц. Для тех, кто ищет роскошь, Семиньяк предложит элитные виллы и пляжные клубы.
Стоимость билетов в обе стороны из Владивостока в декабре–январе от 65 тысяч рублей.
Во Вьетнаме россияне могут оставаться без визы 45 дней, что делает страну идеальной для коротких зимних каникул на море. Здесь вы найдете удивительные сочетания культуры, природы и доступной стоимости жизни.
Тёплый климат и богатая культура привлекают туристов со всего мира. Помимо отдыха на пляже, здесь можно исследовать старинные города и древние гробницы.
Для зимних каникул отлично подойдут южные регионы: Хошимин, Фукуок и Муйне. В Фукуоке аренда начинается от 30 000 рублей в месяц, а Муйне предлагает уютные отели на первой линии за 50 000 рублей в месяц. Хошимин нравится тем, кто предпочитает городской ритм, где также можно найти комфортное жильё за приемлемую цену.
Россияне могут насладиться пребыванием в этой стране до 90 дней. При желании этот срок можно продлить до 180 дней.
Это настоящий природный рай с экологически устойчивым туризмом. Кроме пляжного отдыха, здесь можно отправиться в нацпарки Мануэль Антонио и Монтеверде или прогуляться к вулкану Ареналь. Инфраструктура отлично подходит для удаленной работы.
Предпочитаете городской комфорт? Центральный район в столице Сан-Хосе предложит развитую инфраструктуру и комфорт в отсутствие пляжного отдыха. Там аренда квартиры обойдется в 160 000–190 000 рублей в неделю. Если вы — поклонник моря и серфинга, то отправляйтесь на Тихоокеанское побережье или Карибское побережье, где можно отдохнуть на черных песчаных пляжах и попробовать афро-карибскую кухню. Средняя стоимость жилья месяц составляет 130 000–180 000 рублей.
Прямого рейса из России нет, но доступны варианты с пересадками в Панаме или на Кубе. Стоимость перелета начинается от 245 000 рублей.
Здесь можно находиться до 90 дней без визы. Страна привлекает своим экзотическим сочетанием арабской, берберской и европейской культур. Марокко предлагает доступное жильё и богатое культурное наследие.
Остановиться можно на Касабланке — это экономический центр страны и культурный микс. Аренда здесь обойдется в 100 000–150 000 рублей в месяц. Любители истории оценят Марракеш с его колоритными рынками и риадами, а стоит жилье там от 120 000 до 160 000 рублей. Для любителей океанской свежести подойдут Агадир и Эс-Сувейра с ценами на аренду от 80 000 до 130 000 рублей. Рабат более современный, а Фес известен своими ремёслами — здесь аренда в месяц будет в пределах 110 000–140 000 рублей.
Цена билетов туда-обратно из Владивостока начинается от 123 тысяч рублей.
Зима — отличное время, чтобы сбежать от холода и окунуться в солнечный отдых. Каждое из предложенных направлений обладает своей уникальной атмосферой и условиями, которые удовлетворят самые разные предпочтения путешественников из Приморья. Выбирайте свой маршрут и отправляйтесь за новыми впечатлениями, не задумываясь о визовых заботах!