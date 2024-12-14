Морозную, но без осадков погоду прогнозируют сегодня в Приморье

Posted 13 декабря, 23:40
Published 13 декабря, 23:40
Modified 13 декабря, 23:40
Updated 13 декабря, 23:40
Ветер днем будет юго-западный, умеренный, а на востоке региона — сильный. Температура воздуха в течение дня составит от -2 до -14°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер утром будет северо-западный, умеренный до сильного, а днем станет умеренным. Температура воздуха в городе днем колеблется от -4 до -6°C.
В Уссурийске также будет небольшая облачность и без осадков. Ветер северо-западный, днем он станет слабым. Температура воздуха в Уссурийске составит от -3 до -5°C.
Находка порадует жителей небольшой облачностью и ясным небом. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем в Находке ожидается от -2 до -4°C.