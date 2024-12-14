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Posted 13 декабря, 23:40

Published 13 декабря, 23:40

Modified 13 декабря, 23:40

Updated 13 декабря, 23:40

Морозную, но без осадков погоду прогнозируют сегодня в Приморье

Морозную, но без осадков погоду прогнозируют сегодня в Приморье

13 декабря 2024, 23:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Сегодня, 14 декабря, Приморье встретит ясную и морозную погоду. Антициклон принесет с собой отсутствие осадков.

Ветер днем будет юго-западный, умеренный, а на востоке региона — сильный. Температура воздуха в течение дня составит от -2 до -14°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер утром будет северо-западный, умеренный до сильного, а днем станет умеренным. Температура воздуха в городе днем колеблется от -4 до -6°C.

В Уссурийске также будет небольшая облачность и без осадков. Ветер северо-западный, днем он станет слабым. Температура воздуха в Уссурийске составит от -3 до -5°C.

Находка порадует жителей небольшой облачностью и ясным небом. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем в Находке ожидается от -2 до -4°C.

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