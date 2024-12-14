Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в Приморье

Член думского комитета по информационной политике Антон Немкин отметил, что Viber игнорирует требования российского законодательства и не удаляет запрещенную информацию. Он подчеркнул, что сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, и компания до сих пор не выплатила эти суммы.