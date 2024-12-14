Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в Приморье

Posted 14 декабря, 02:20
Published 14 декабря, 02:20
Modified 14 декабря, 02:20
Updated 14 декабря, 02:20
Ведомство объяснило свое решение тем, что мессенджер нарушает российское законодательство. Роскомнадзор заявил, что выполнение требований закона необходимо для предотвращения использования Viber в террористических целях и для распространения запрещенной информации. Генеральная прокуратура также выявила факты публикации материалов, которые могут дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране, сообщают «Новые Известия»
Член думского комитета по информационной политике Антон Немкин отметил, что Viber игнорирует требования российского законодательства и не удаляет запрещенную информацию. Он подчеркнул, что сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, и компания до сих пор не выплатила эти суммы.
Блокировка Viber вызвала широкий резонанс среди пользователей. Некоторые эксперты считают, что это может быть сигналом для других мессенджеров. Герман Клименко, председатель Фонда развития цифровой экономики, отметил:
«Наверное, это сигнал к тому, что рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с последствиями».
Пользователи опасаются, что это только начало и другие мессенджеры могут оказаться под угрозой блокировки.