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Posted 14 декабря, 04:02

Published 14 декабря, 04:02

Modified 14 декабря, 04:02

Updated 14 декабря, 04:02

Специалисты охотнадзора выслеживают медведя, напавшего на охотника в Приморье

Специалисты охотнадзора выслеживают медведя, напавшего на охотника в Приморье

14 декабря 2024, 04:02
Фото: Минприроды Приморья.
Сюжет
Безопасность
13 декабря в лесу Кировского района произошла трагедия: охотник, имея все разрешения, столкнулся с медведем. После выстрела ружье заклинило, и животное нанесло ему смертельные травмы.

По предварительным данным, это был крупный самец бурого медведя, который не получил огнестрельных травм. Инспекторы охотнадзора совместно с Кировской общественной организацией охотников и рыболовов с собаками активно ищут хищника. Важно выяснить направление его движения: если медведь направился к населённым пунктам, будет принято решение об отстреле.

Охотники и местные жители уже уведомлены о ситуации и получили рекомендации по безопасности. Если медведь ушел в тайгу, угрозы для населения не будет.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что медведь задрал охотника в Приморье.

Медведь задрал охотника в Приморье
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