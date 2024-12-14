Специалисты охотнадзора выслеживают медведя, напавшего на охотника в Приморье

Posted 14 декабря, 04:02
Published 14 декабря, 04:02
Modified 14 декабря, 04:02
Updated 14 декабря, 04:02
По предварительным данным, это был крупный самец бурого медведя, который не получил огнестрельных травм. Инспекторы охотнадзора совместно с Кировской общественной организацией охотников и рыболовов с собаками активно ищут хищника. Важно выяснить направление его движения: если медведь направился к населённым пунктам, будет принято решение об отстреле.
Охотники и местные жители уже уведомлены о ситуации и получили рекомендации по безопасности. Если медведь ушел в тайгу, угрозы для населения не будет.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что медведь задрал охотника в Приморье.