Специалисты охотнадзора выслеживают медведя, напавшего на охотника в Приморье

По предварительным данным, это был крупный самец бурого медведя, который не получил огнестрельных травм. Инспекторы охотнадзора совместно с Кировской общественной организацией охотников и рыболовов с собаками активно ищут хищника. Важно выяснить направление его движения: если медведь направился к населённым пунктам, будет принято решение об отстреле.