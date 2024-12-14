В Хабаровском крае увеличивают полётную программу местных воздушных линий

Кроме того, для жителей региона продолжается реализация двух льготных программ. По первой программе перелеты выполняются для постоянно проживающего населения шести северных муниципальных образований края: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, района имени Полины Осипенко и Охотского округа. Для них предусмотрена фиксированная стоимость перелета в размере 4,5 тысячи рублей на взрослого пассажира и 3 тысячи рублей на ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. Обслуживание по этому тарифу распространяется на 4 перелета в год.