В Хабаровском крае увеличивают полётную программу местных воздушных линий

Posted 14 декабря, 07:59
Published 14 декабря, 07:59
Modified 16 декабря, 04:01
Updated 16 декабря, 04:01
В 2025 году рейсов местных авиалиний станет на 255 больше.
— Наши специалисты во взаимодействии с авиапредприятиями получили обратную связь от жителей края по качеству транспортного обслуживания, учли их пожелания по частоте рейсов. В результате мы приняли решение об увеличении полетной программы местных воздушных линий 2025 года до 2061 рейсов, что выше показателя текущего года на 255 рейсов, — рассказали в региональном минтрансе.
Сегодня пассажирские перевозки в регионе выполняются на 15 маршрутах. Их протяженность составляет от 125 км до 1360 км. Благодаря субсидированию из краевого бюджета стоимость авиабилетов в 2025 году сохранится на прежнем уровне. Основными перевозчиками выступают авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии».
Увеличение частоты полетов пришлось по следующим популярным направлениям из краевой столицы: до Николаевска-на-Амуре — на 112 рейсов, до Чегдомына — на 77 рейсов, до Охотска — на 20 рейсов, до Аяна — на 12 рейсов, до Херпучей — на 10 рейсов, до Советской Гавани — на 9 рейсов, до Чумикана — на 7 рейсов, до Нелькана — на 7 рейсов, до Богородского — на 1 рейс.
Кроме того, для жителей региона продолжается реализация двух льготных программ. По первой программе перелеты выполняются для постоянно проживающего населения шести северных муниципальных образований края: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, района имени Полины Осипенко и Охотского округа. Для них предусмотрена фиксированная стоимость перелета в размере 4,5 тысячи рублей на взрослого пассажира и 3 тысячи рублей на ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. Обслуживание по этому тарифу распространяется на 4 перелета в год.
По второй программе молодые люди и пенсионеры могут приобрести билеты в половину стоимости от действующих тарифов вне зависимости от количества перелетов. Скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы.
Напомним, что авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии» входят в состав единой Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента России Владимира Путина, чтобы обеспечить связанность территорий ДФО и сделать цены на авиаперевозки доступнее для граждан за счет государственных субсидий. По поручению главы государства эта работа переведена на системную основу.