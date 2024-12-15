Дмитрий Демешин вручил награды победителям чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс»

Сейчас на площадке полигона реализуются два направления — разработка игр и интерактивные медиа, моушн дизайн и анимация. С 2025–2026 года будет дан старт рекламе и цифровому маркетингу, звукорежиссуре и звуковому дизайну, а также производству мультимедийного контента.