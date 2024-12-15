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Posted 15 декабря, 07:32

Published 15 декабря, 07:32

Modified 16 декабря, 04:34

Updated 16 декабря, 04:34

Дмитрий Демешин вручил награды победителям чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс»

Дмитрий Демешин вручил награды победителям чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс»

15 декабря 2024, 07:32
Фото: Правительство Хабаровского края.
Дмитрий Демешин поздравил победителей и призеров Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Перед церемонией награждения глава края посетил полигон креативных индустрий. Это образовательно-производственное пространство, направленное на привлечение и подготовку специалистов для креативной экономики Хабаровского края, формирование сообществ и продюсирование создаваемых проектов.

Сейчас на площадке полигона реализуются два направления — разработка игр и интерактивные медиа, моушн дизайн и анимация. С 2025–2026 года будет дан старт рекламе и цифровому маркетингу, звукорежиссуре и звуковому дизайну, а также производству мультимедийного контента.

Ознакомился Дмитрий Демешин с возможностями мокап-студии, которая оснащена 16 камерами и позволяет в моменте стать героем мультфильма или креативного рекламного ролика. Данная разработка полностью российская, и такой вариант мокап-студии есть сейчас только в Хабаровске.

— Нужно масштабировать и продавать на внешние рынки продукты вашей деятельности. Вы должны быть узнаваемыми, а мы вам будем помогать в этом, — сказал Дмитрий Демешин.

Полигон сотрудничает с индустриальными партнерами, которые работают во многих направлениях креативной индустрии: от графического дизайна до анимационного кино.

В этом году по итогам чемпионата «Профессионалы» сборная края завоевала 8 медалей разного достоинства: 3 — золотые, 3 — серебряные, 2 — бронзовые медали. А в Национальном чемпионате «Абилимпикс» 7 медалей: 1 — золотая, 5 — серебряных, 1 — бронзовая.

— Прежде всего хочу поздравить вас с победой! Вы сделали первые шаги на своем успешном карьерном пути. Желаю, чтобы вы не боялись менять, наращивать свои компетенции. Я убежден, что за этим будет стоять большой успех. Ваши жизненные и профессиональные планы обязательно осуществятся, если вы будете видеть те ниши, которые диктует время, и максимально быстро их заполнять, — поздравил с победой сборные края Дмитрий Демешин.

Губернатором были отмечены участники, призеры и победители чемпионатов. Каждый из них в подарок получил символ региона — китолет.

— Сегодня нашему краю, стране, как никогда, нужны технологически грамотные специалисты. Уверен, что вы внесете свой весомый вклад не только в развитие своего региона, но и в развитие самих себя. Вы — достойная смена трудовых поколений. Будущее Хабаровского края зависит от вас, и мы с радостью вам его передаем. Удачи вам! — обратился к ребятам Дмитрий Демешин.

После награждения у участников встречи была возможность задать свои вопросы губернатору края в неформальной обстановке и поделиться впечатлениями, обсудить итоги соревнований, поговорить о перспективах.

Наталья Трушкина, эксперт по компетенции «Хлебопечение», предложила провести в следующем году региональный форум экспертов в рамках регионального чемпионата «Профессионалы».

Дмитрий Демешин поддержал инициативу и поручил министерству образования и науки края включить мероприятие в план работы на 2025 год.

— Более того нужно сопрягать форум с более широкими мероприятиями. Например, в мае планируем провести российско-китайский форум. Нам есть, что показать, и это отличная возможность продвижения нашей продукции на внешние рынки, — подчеркнул глава края.
#Хабаровский край
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