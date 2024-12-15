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Posted 15 декабря, 10:11

Published 15 декабря, 10:11

Modified 15 декабря, 10:13

Updated 15 декабря, 10:13

«Догонялки» на ночь глядя: ДТП спровоцировало затор на дороге во Владивостоке — видео

«Догонялки» на ночь глядя: ДТП спровоцировало затор на дороге во Владивостоке — видео

15 декабря 2024, 10:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ДТП
В пригороде Владивостока приключилось дорожное происшествие по классическому сценарию: один автомобилист догнал другого. В результате получилась авария, которая стала причиной осложненного движения.

Водитель универсала врезался в джип, двигаясь в сторону Артема на Маковского. Столкновение произошло недалеко от «Фетисов Арены». При каких обстоятельствах рулевой малолитражки догнал внедорожник? — остается загадкой. Но дорожное происшествие слегка осложнило движение в пригороде дальневосточной столицы.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сторону центра Владивостока путь тоже оказался весьма тернистым. Всему виной авария с участием крупногабаритного транспорта, который догнал автомобиль прямо перед камерой в районе Зари.

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