«Догонялки» на ночь глядя: ДТП спровоцировало затор на дороге во Владивостоке — видео

Posted 15 декабря, 10:11
Published 15 декабря, 10:11
Modified 15 декабря, 10:13
Updated 15 декабря, 10:13
Водитель универсала врезался в джип, двигаясь в сторону Артема на Маковского. Столкновение произошло недалеко от «Фетисов Арены». При каких обстоятельствах рулевой малолитражки догнал внедорожник? — остается загадкой. Но дорожное происшествие слегка осложнило движение в пригороде дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сторону центра Владивостока путь тоже оказался весьма тернистым. Всему виной авария с участием крупногабаритного транспорта, который догнал автомобиль прямо перед камерой в районе Зари.