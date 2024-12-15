Итоги недели в Приморье: полигон для снайперов, итоги ТОСов и документы для пасек

Posted 15 декабря, 09:02
Published 15 декабря, 09:02
Modified 15 декабря, 09:02
Updated 15 декабря, 09:02
Полигон для снайперов
Центр подготовки снайперов «Восток» в Надеждинском районе Приморья начнут строить уже в январе 2025 года. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на встрече с Зампредседателя Правительства — полномочным представитель Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и Героем России, гвардии майором Ярославом Якубовым.
Итоги ТОСов
Во Владивостоке торжественно поблагодарили активисток, под руководством которых город активно преображается. После официальной церемонии участники встречи заговорили о насущных проблемах.
Документы для пасек
Уникальные документы начали выдавать в Приморском крае — здесь начался процесс паспортизации пасек.
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: это нововведение поможет вести учет пасек в регионе и контролировать качество выпускаемой продукции — знаменитого приморского мёда и продуктов пчеловодства.
186 тысяч подарков от губернатора
Сладкими подарками от губернатора Приморского края Олега Кожемяко насладятся 186 тысяч юных жителей края. Мало того, конфеты с берегов Японского моря отправятся в далёкий, но такой родной нашему краю город Торез в ДНР.
Успешная ликвидация аварии в Артеме
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон сообщил: авария в системе водоснабжения города ликвидирована, вода постепенно возвращается в дома. Но это процесс постепенный и нужно ещё немного подождать.
Итоги программы «1000 дворов»
В течение нескольких лет во Владивостоке работают одновременно несколько программ благоустройства, в том числе — «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока». С их помощью жители краевого центра смогли преобразить свои дворы.