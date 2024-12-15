Итоги недели в Приморье: полигон для снайперов, итоги ТОСов и документы для пасек

Центр подготовки снайперов «Восток» в Надеждинском районе Приморья начнут строить уже в январе 2025 года. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на встрече с Зампредседателя Правительства — полномочным представитель Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и Героем России, гвардии майором Ярославом Якубовым.