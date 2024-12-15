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Posted 15 декабря, 09:02

Published 15 декабря, 09:02

Modified 15 декабря, 09:02

Updated 15 декабря, 09:02

Итоги недели в Приморье: полигон для снайперов, итоги ТОСов и документы для пасек

Итоги недели в Приморье: полигон для снайперов, итоги ТОСов и документы для пасек

15 декабря 2024, 09:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события недели — в обзоре «Восток-Медиа»

Полигон для снайперов

Центр подготовки снайперов «Восток» в Надеждинском районе Приморья начнут строить уже в январе 2025 года. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на встрече с Зампредседателя Правительства — полномочным представитель Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и Героем России, гвардии майором Ярославом Якубовым.

Итоги ТОСов

Во Владивостоке торжественно поблагодарили активисток, под руководством которых город активно преображается. После официальной церемонии участники встречи заговорили о насущных проблемах.

От праздника к работе: Константин Шестаков наградил руководителей ТОСов
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Документы для пасек

Уникальные документы начали выдавать в Приморском крае — здесь начался процесс паспортизации пасек.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: это нововведение поможет вести учет пасек в регионе и контролировать качество выпускаемой продукции — знаменитого приморского мёда и продуктов пчеловодства.

Пасека, предъяви паспорт — уникальные документы выдают в Приморском крае
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186 тысяч подарков от губернатора

Сладкими подарками от губернатора Приморского края Олега Кожемяко насладятся 186 тысяч юных жителей края. Мало того, конфеты с берегов Японского моря отправятся в далёкий, но такой родной нашему краю город Торез в ДНР.

Сладости для радости: 186 тысяч юных приморцев получат подарки от губернатора
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Успешная ликвидация аварии в Артеме

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон сообщил: авария в системе водоснабжения города ликвидирована, вода постепенно возвращается в дома. Но это процесс постепенный и нужно ещё немного подождать.

Вячеслав Квон: авария в Артёме ликвидирована, водоснабжение возобновляется — видео
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Итоги программы «1000 дворов»

В течение нескольких лет во Владивостоке работают одновременно несколько программ благоустройства, в том числе — «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока». С их помощью жители краевого центра смогли преобразить свои дворы.

1000 дворов и даже больше: как преобразили Владивосток программы благоустройства
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