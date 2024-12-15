Морозы до -35 °С придут в Приморье на следующей неделе

Posted 15 декабря, 03:10
Published 15 декабря, 03:10
Modified 15 декабря, 03:10
Updated 15 декабря, 03:10
В понедельник в регионе будет холодно: минимальная температура составит -14…-21 °С. На северо-востоке она может достигнуть -22…-30 °С, а на побережье -9…-12 °С. Днем температура поднимется до -2…-10 °С, на северо-востоке до -11…-15 °С.
По словам метеорологов, «вторник станет еще холоднее, температура снизится на 1-4 градуса». К среде ночные температуры упадут до -19…-26 °С, а на северо-востоке до -27…-35 °С. Во Владивостоке также будет холодно с сильным ветром: ночью температура составит -10…-14 °С, а днем -4…-9 °С.
Жителям региона советуют быть осторожными и подготовиться к холодной погоде.