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Posted 15 декабря, 03:10

Published 15 декабря, 03:10

Modified 15 декабря, 03:10

Updated 15 декабря, 03:10

Морозы до -35 °С придут в Приморье на следующей неделе

Морозы до -35 °С придут в Приморье на следующей неделе

15 декабря 2024, 03:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
На следующей неделе Приморье столкнется с сильными морозами. В некоторых районах температура опустится до -35 градусов.

В понедельник в регионе будет холодно: минимальная температура составит -14…-21 °С. На северо-востоке она может достигнуть -22…-30 °С, а на побережье -9…-12 °С. Днем температура поднимется до -2…-10 °С, на северо-востоке до -11…-15 °С.

По словам метеорологов, «вторник станет еще холоднее, температура снизится на 1-4 градуса». К среде ночные температуры упадут до -19…-26 °С, а на северо-востоке до -27…-35 °С. Во Владивостоке также будет холодно с сильным ветром: ночью температура составит -10…-14 °С, а днем -4…-9 °С.

Жителям региона советуют быть осторожными и подготовиться к холодной погоде.

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