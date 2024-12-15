Поджег банк, здание администрации и автопарк: ярого пиромана задержали в Приморье

Posted 15 декабря, 00:10
Published 15 декабря, 00:10
Modified 15 декабря, 00:11
Updated 15 декабря, 00:11
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный повредил окна и поджег входную группу отделения банка. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего жителя Арсеньева, который ранее уже имел проблемы с законом. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По словам представителя полиции, установлено, что после поджога в банке мужчина совершил еще несколько аналогичных преступлений на территории города.
В результате этих происшествий никто не пострадал. В настоящее время полицейские продолжают проверку, выясняют причины произошедшего и устанавливают сумму ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.