«Пробка обеспечена»: ДТП с самосвалом осложняет движение во Владивостоке — видео

Posted 15 декабря, 09:40
Published 15 декабря, 09:40
Modified 15 декабря, 09:47
Updated 15 декабря, 09:47
На Маковского перед Зарей большегруз догнал легковую машину. Водители не поделили дорогу прямо перед камерой, отметил очевидец. Вероятно, водитель малолитражки притормозил, чтобы сбавить скорость из-за ограничений. А вот рулевой самосвала не успел сделать также, в результате чего произошла авария, предположил приморец.
Стоит отметить, что ДТП спровоцировало затор на дороге. Более того, автор видео заявил, что перед поворотом на Академгородок случилась еще одна авария. Вероятно, путь в центр Владивостока станет квестом для автомобилистов из-за, как минимум, двух происшествий на дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном инциденте, который зафиксировал видеорегистратор в Уссурийске. Машина снесла пешехода, который отлетел на несколько метров после удара.