vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 09:40

Published 15 декабря, 09:40

Modified 15 декабря, 09:47

Updated 15 декабря, 09:47

Авария с грузовиком спровоцировала затор на дороге во Владивостоке

«Пробка обеспечена»: ДТП с самосвалом осложняет движение во Владивостоке — видео

15 декабря 2024, 09:40
Фото: vostokmedia.com.

Авария с грузовиком спровоцировала затор на дороге во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Неделя закончилась весьма эпично для приморцев, которые спешат попасть во Владивосток. Воскресный вечер «скрасили» столкновение машин и столпотворение в районе Зари.

На Маковского перед Зарей большегруз догнал легковую машину. Водители не поделили дорогу прямо перед камерой, отметил очевидец. Вероятно, водитель малолитражки притормозил, чтобы сбавить скорость из-за ограничений. А вот рулевой самосвала не успел сделать также, в результате чего произошла авария, предположил приморец.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что ДТП спровоцировало затор на дороге. Более того, автор видео заявил, что перед поворотом на Академгородок случилась еще одна авария. Вероятно, путь в центр Владивостока станет квестом для автомобилистов из-за, как минимум, двух происшествий на дороге.

Фото: 2ГИС

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном инциденте, который зафиксировал видеорегистратор в Уссурийске. Машина снесла пешехода, который отлетел на несколько метров после удара.

Снес человека на полном ходу: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео (18+)
Узнать подробнее
Читайте также:
Толкнул в бордюр: ДТП перегородило полосу и поворот в Приморье — фотоМашину разворотило, рядом носилки: жуткое ДТП случилось в Приморье — видеоПодкинул и провёз на капоте: жуткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Происшествие#Уссурийск#Приморский край#ДТП#Авария#Затор#Пешеход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика