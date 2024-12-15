«Пробка обеспечена»: ДТП с самосвалом осложняет движение во Владивостоке — видео

Стоит отметить, что ДТП спровоцировало затор на дороге. Более того, автор видео заявил, что перед поворотом на Академгородок случилась еще одна авария. Вероятно, путь в центр Владивостока станет квестом для автомобилистов из-за, как минимум, двух происшествий на дороге.