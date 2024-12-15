Продавать алкоголь только с пометкой в «Госуслугах» хотят в Приморье

Депутаты из ЛДПР внесли законопроект, который требует от граждан, достигших 18 лет, сначала обратиться к наркологу. После этого они должны получить отметку в своем аккаунте на «Госуслугах», чтобы иметь возможность купить алкоголь. Депутаты объясняют, что это поможет людям понять последствия употребления алкоголя, сообщают «Новые Известия».