Posted 15 декабря, 01:10
Published 15 декабря, 01:10
Modified 15 декабря, 01:10
Updated 15 декабря, 01:10
Депутаты из ЛДПР внесли законопроект, который требует от граждан, достигших 18 лет, сначала обратиться к наркологу. После этого они должны получить отметку в своем аккаунте на «Госуслугах», чтобы иметь возможность купить алкоголь. Депутаты объясняют, что это поможет людям понять последствия употребления алкоголя, сообщают «Новые Известия».
«Учитывая существующие негативные тенденции, предлагается гражданам по достижении 18 лет обращаться в специализированное медицинское учреждение для прохождения обследования у врача-нарколога», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, депутаты обсуждают и другие меры, такие как удаление табачных ларьков от общежитий и возможность отправить беглого президента Сирии Башара Асада в Донецкую Народную Республику. Эти инициативы направлены на укрепление физического и морального здоровья граждан.