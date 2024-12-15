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Posted 14 декабря, 23:10

Published 14 декабря, 23:10

Modified 14 декабря, 23:11

Updated 14 декабря, 23:11

Снегопад сегодня пойдет в Приморье

Снегопад сегодня пойдет в Приморье

14 декабря 2024, 23:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Сегодня, 15 декабря, в Приморье ожидается погода с пониженным атмосферным давлением. Местами пройдет небольшой и умеренный снег.

Ветер будет дуть с северо-запада, а днем на побережье станет сильным. Температура воздуха днем составит от -4 до -14°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ветер будет умеренным, а во второй половине дня усилится. Температура воздуха в городе колеблется от -4 до -6°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность. Утром и в первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер будет умеренным, а во второй половине дня усилится. Температура воздуха здесь составит от -5 до -7°C.

Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ветер будет умеренным, а к вечеру усиливается. Температура воздуха в Находке также останется в пределах -4…-6°C.

#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Снегопад#Уссурийск#Прогноз погоды#Температура#Ветер#Приморский край#Приморье#Облачность
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