Снегопад сегодня пойдет в Приморье

Posted 14 декабря, 23:10
Published 14 декабря, 23:10
Modified 14 декабря, 23:11
Updated 14 декабря, 23:11
Ветер будет дуть с северо-запада, а днем на побережье станет сильным. Температура воздуха днем составит от -4 до -14°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ветер будет умеренным, а во второй половине дня усилится. Температура воздуха в городе колеблется от -4 до -6°C.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность. Утром и в первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер будет умеренным, а во второй половине дня усилится. Температура воздуха здесь составит от -5 до -7°C.
Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ветер будет умеренным, а к вечеру усиливается. Температура воздуха в Находке также останется в пределах -4…-6°C.