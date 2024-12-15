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Posted 15 декабря, 04:07

Published 15 декабря, 04:07

Modified 15 декабря, 04:07

Updated 15 декабря, 04:07

Тигр из Приморья прошёл сотни километров, чтобы встретить потерянную подругу

Тигр из Приморья прошёл сотни километров, чтобы встретить потерянную подругу

15 декабря 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Тигр
Тигр по имени Борис преодолел почти 200 километров, чтобы встретиться со своей подругой Светлой, с которой его разлучили в детстве.

Борис и Светлая потеряли родителей, когда были еще котятами. Их нашли в горах Сихотэ-Алинь и отправили в реабилитационный центр. Там тигры выросли и научились охотиться. Когда им исполнилось 1,5 года, их выпустили обратно в лес. Чтобы сохранить популяцию амурских тигров, животных разделили на разные территории, и они оказались в десятках километров друг от друга.

Однако это не остановило Бориса. Он удивил ученых, пройдя по прямой 200 километров, чтобы найти Светлую.

«История Бориса и Светлой показывает, как сильно тигры привязаны друг к другу», — отмечают исследователи. Через полгода после воссоединения пара стала родителями.

Эта трогательная история произошла в 2015 году, но о ней стало известно только сейчас благодаря публикации в The Journal of Wildlife Management.

#Новости#Общество#Тигр#Животные#Ученые#История#Реабилитационный центр#Приморский край#Амурский тигр#Приморье
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