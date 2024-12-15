Тигр из Приморья прошёл сотни километров, чтобы встретить потерянную подругу

Борис и Светлая потеряли родителей, когда были еще котятами. Их нашли в горах Сихотэ-Алинь и отправили в реабилитационный центр. Там тигры выросли и научились охотиться. Когда им исполнилось 1,5 года, их выпустили обратно в лес. Чтобы сохранить популяцию амурских тигров, животных разделили на разные территории, и они оказались в десятках километров друг от друга.