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Posted 15 декабря, 05:20

Published 15 декабря, 05:20

Modified 15 декабря, 05:20

Updated 15 декабря, 05:20

В аэропорт Владивостока запускают дополнительные аэроэкспрессы

В аэропорт Владивостока запускают дополнительные аэроэкспрессы

15 декабря 2024, 05:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Город
С сегодняшнего дня в аэропорт «Владивосток» начинают ходить дополнительные аэроэкспрессы. Это решение поможет пассажирам удобнее добираться до аэропорта и обратно.

Теперь можно воспользоваться новыми маршрутами: из Владивостока в аэропорт Кневичи поезда будут отправляться в 10:50 и 13:11. Обратно, из аэропорта в город, аэроэкспрессы уедут в 11:28 и 14:05. Билет в одну сторону стоит 320 рублей.

«Скоро многие люди вернутся на новогодние каникулы во Владивосток, поэтому дополнительные рейсы очень пригодятся», — отметили представители транспортной компании.

Эти изменения сделают поездки более комфортными для пассажиров и помогут избежать пробок на дороге.

#Новости#Владивосток#Транспорт#Билеты#Приморский край#Город
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