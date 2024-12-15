В аэропорт Владивостока запускают дополнительные аэроэкспрессы

Теперь можно воспользоваться новыми маршрутами: из Владивостока в аэропорт Кневичи поезда будут отправляться в 10:50 и 13:11. Обратно, из аэропорта в город, аэроэкспрессы уедут в 11:28 и 14:05. Билет в одну сторону стоит 320 рублей.