В аэропорт Владивостока запускают дополнительные аэроэкспрессы

Posted 15 декабря, 05:20
Published 15 декабря, 05:20
Modified 15 декабря, 05:20
Updated 15 декабря, 05:20
Теперь можно воспользоваться новыми маршрутами: из Владивостока в аэропорт Кневичи поезда будут отправляться в 10:50 и 13:11. Обратно, из аэропорта в город, аэроэкспрессы уедут в 11:28 и 14:05. Билет в одну сторону стоит 320 рублей.
«Скоро многие люди вернутся на новогодние каникулы во Владивосток, поэтому дополнительные рейсы очень пригодятся», — отметили представители транспортной компании.
Эти изменения сделают поездки более комфортными для пассажиров и помогут избежать пробок на дороге.