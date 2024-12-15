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Posted 15 декабря, 00:09

Published 15 декабря, 00:09

Modified 16 декабря, 04:12

Updated 16 декабря, 04:12

В Хабаровском крае подвели итоги проекта «МедиаПрофориентация»

В Хабаровском крае подвели итоги проекта «МедиаПрофориентация»

15 декабря 2024, 00:09
Фото: Правительство Хабаровского края.
Проект «МедиаПрофориентация», который проводился в рамках нацпроекта «Образование», завершился в Хабаровском крае. Участие в нем приняли почти 2 тысячи школьников и студентов региона, которые открыли для себя мир медиа и коммуникаций через увлекательные экскурсии, мастер-классы и онлайн-трансляции.
— В течение 2024 года реализацию проекта обеспечивало региональное отделение «Движения Первых». «МедиаПрофориентация» не только познакомила участников с востребованными профессиями в сфере медиа, но и активно вовлекла их в работу информационно-медийного направления молодежного движения, — сообщили в комитете по делам молодежи правительства края.

Как сообщили в ведомстве, участники проекта посетили телеканал «Хабаровск», офлайн-школу дизайна АртTech, радиостанцию «Авторадио». Познакомились с работой профессионалов и разнообразием профессий в этой сфере. Опытные эксперты и педагоги провели более 20 занятий по продюсированию, созданию контента, работе тележурналиста и разработке личного бренда. Обсуждались темы блогерства, трендов в игровой индустрии, преодоления страха публичных выступлений.

— Благодаря проекту я получила навыки фото- и видеосъемки, узнала о работе медиа служб и даже попробовала отредактировать текст для СМИ. Познакомилась с топовыми фотографами, а также поняла в каком направлении сферы медиа я хочу развиваться, — поделилась впечатлениями активистка «Движения Первых» Евгения Шапранова.

Напомним, медиапрофориентация — это формат обучения, который предполагает знакомство участников проекта с журналистами, редакторами, ведущими программ, фотографами, дизайнерами и другими профессионалами в сфере медиа, которые делятся своим опытом и передают навыки на мастер-классах.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» — крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. Участниками «Движения Первых» в Хабаровском крае являются почти 70 тысяч человек.

#Хабаровский край
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