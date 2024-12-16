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Posted 16 декабря, 07:14

Published 16 декабря, 07:14

Modified 16 декабря, 07:16

Updated 16 декабря, 07:16

Итоги 2024 года для Первореченского района подвели во Владивостоке

17 проектов ТОС и 23 двора: как преобразился Первореченский район Владивостока

16 декабря 2024, 07:14
Фото: vostokmedia.com.

Итоги 2024 года для Первореченского района подвели во Владивостоке

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Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
Для жителей Первореченского района Владивостока уходящий 2024 год был довольно продуктивным — администрация города под руководством мэра Константина Шестакова реализовала рекордное количество проектов.

В 2024 году Первореченский район Владивостока заметно преобразился, здесь были благоустроены общественные пространства, отремонтированы школы и детсады, обновлена коммунальная инфраструктура. Эксперты отмечают, что только проектов благоустройства было реализовано более 50. В том числе:

  • 17 проектов реализовано ТОСами на гранты от правительства Приморья;
  • 23 двора — по региональной программе «1000 дворов»;
  • в районе Жигура появился новый сквер;
  • восемь лестниц капитально отремонтированы на Тухачевского, Жигура, Вострецова, Руднева, Карбышева и по другим адресам;
  • семь детских садов и школ преобразилось в этом году. В учебных заведениях провели ремонт стадионов, спортивного зала и раздевалок, пищеблока и игровых площадок;
  • ️восстановлены тротуары с тактильной плиткой на Хабаровской.

Кроме того, в районе Некрасовской была построена насосная станция, оснащенная самым современным оборудованием. Это позволяет значительно улучшить обеспечение жителей района питьевой водой. Отремонтирована ливневая канализация в районе пересечения улиц Выселковой и Анны Щетининой. Были произведены и дорожные работы:

  • более 20 участков дорог, в том числе, на Иртышском переулке, Океанском проспекте, проспекте Острякова, Мичуринской, 2-й Проходной и других улицах;
  • три светофора установлено на Народном проспекте, Стрелочной и Океанском проспекте.

На примере Первореченского района Владивостока видно, что глава города не только эффективно привлекает федеральные и региональные средства, но и помогает инициативам жителей превратиться в проекты. Ведь прежде чем формировать бюджет на очередной год мэр Константин Шестаков со своей командой проводит ряд встреч с населением Владивостока, чтобы пожелания горожан обрели реальные очертания и смогли реализоваться в виде проектов. Кстати, такой механизм имеет ряд позитивных трендов. Во-первых, выросла активность граждан, которые видя повышенное внимание со стороны городских властей, сами выходят с инициативами, желая сделать жизнь в своем дворе, районе и городе в целом комфортной.

В этот процесс включены и депутаты Думы Владивостока, которые помогают формировать перечень работ с учетом наказов избирателей и инициативных предложений, которые получают в ходе своей работы от жителей своих округов. Отметим, что этот механизм год назад был создан по инициативе Константина Шестакова, и за это время уже зарекомендовал себя как довольно эффективный.

С началом лета, перед формированием очередного бюджета глава Владивостока и представители его администрации проводят очередную серию встреч с жителями разных районов города. Мнение горожан поможет составить план работ на предстоящий, 2025 год. В ходе встреч Константин Шестаков также подводит итоги года, рассказывая о том, какие проекты были реализованы в том или ином районе. На таких встречах владивостокцы получают расширенную информацию от главы города о том, что сделано конкретно у них в районе.

Такой механизм работы Константин Шестаков внедрил с первого дня на посту главы Владивостока. Итогом этого стало значительное преображение дальневосточной столицы, рекордное количество обновленных парков, скверов и общественных пространств, рост числа ТОСов, которые также включаются в работу по преображению города.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2024 году под личным контролем главы Константина Шестакова во Владивостоке активно решались такие жизненно важные для города вопросы, как обновление парка общественного транспорта и благоустройство. На средства специального казначейского кредита в этом году были обновлены парки автобусов и троллейбусов, всего было закуплено 20 автобусов и 16 троллейбусов. В целом, как подчёркивают эксперты, такие ощутимые улучшения транспортного парка позволят значительно улучшить транспортную доступность густонаселенных микрорайонов столицы ДФО.

20 автобусов и 30 водителей — итоги изменений в транспортной сфере Владивостока
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