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Posted 16 декабря, 04:36

Published 16 декабря, 04:36

Modified 16 декабря, 04:38

Updated 16 декабря, 04:38

Солнечная и морозная погода распространится по Приморскому краю

Аномальные -35°C: сибирские морозы нанесут обширный удар по Приморью

16 декабря 2024, 04:36
Фото: vostokmedia.com.

Солнечная и морозная погода распространится по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Ясная, солнечная и… жутко холодная погода ожидается в регионе. А причиной трескучих морозов является мощный антициклон из Сибири, гребень которого распространится по Приморскому краю.

Наступившая неделя окажется невероятно холодной, сообщает «Примгидромет. Сегодня, 16 декабря, пройдут небольшие осадки, а дальше приморцев ждет трескучий мороз и ясная погода.

Температурный фон прогнозируется ниже климатических значений на 2 — 5 градусов. Ночью столбики термометров будут падать до -35 °C, а днем будут колебаться от -5 до -20 °C.

Во второй половине недели станет теплее на 1 — 4 градуса. Назвать такие изменения потеплением нельзя, но столбики термометров постепенно вернутся в климатические рамки.

Во Владивостоке минимальные температуры будут колебаться от -11 до -16 °C, а после обеда от -8 до -11 °C. Сильный северо-западный ветер усугубит морозное настроение. Вторая половина недели будет значительно комфортнее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда снегопад накроет дальневосточную столицу. Появилась надежда, что Новый год придет в заснеженный Владивосток.

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