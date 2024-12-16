Аномальные -35°C: сибирские морозы нанесут обширный удар по Приморью

Posted 16 декабря, 04:36
Published 16 декабря, 04:36
Modified 16 декабря, 04:38
Updated 16 декабря, 04:38
Наступившая неделя окажется невероятно холодной, сообщает «Примгидромет. Сегодня, 16 декабря, пройдут небольшие осадки, а дальше приморцев ждет трескучий мороз и ясная погода.
Температурный фон прогнозируется ниже климатических значений на 2 — 5 градусов. Ночью столбики термометров будут падать до -35 °C, а днем будут колебаться от -5 до -20 °C.
Во второй половине недели станет теплее на 1 — 4 градуса. Назвать такие изменения потеплением нельзя, но столбики термометров постепенно вернутся в климатические рамки.
Во Владивостоке минимальные температуры будут колебаться от -11 до -16 °C, а после обеда от -8 до -11 °C. Сильный северо-западный ветер усугубит морозное настроение. Вторая половина недели будет значительно комфортнее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда снегопад накроет дальневосточную столицу. Появилась надежда, что Новый год придет в заснеженный Владивосток.