Более 30 тысяч школьников Хабаровского края поучаствовали в проекте «Билет в будущее»

Posted 16 декабря, 10:10
Published 16 декабря, 10:10
Modified 16 декабря, 13:31
Updated 16 декабря, 13:31
Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, с сентября по декабрь с миром профессий в очных и дистанционных форматах успели познакомиться более 30 тысяч учащихся 6-11 классов. Около 22 тысяч из них зарегистрировались в проекте только в этом году.
Более 300 профессиональных проб прошли в 17 образовательных учреждениях. Это детские технопарки «Кванториум» Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, колледжи и техникумы края, Хабаровский краевой институт развития образования им. К. Д. Ушинского, а также Тихоокеанский государственный университет и Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет.
В число партнеров проекта вошли 85 работодателей. Для школьников края ознакомительные экскурсии провели Международный аэропорт Хабаровска, Детская железная дорога, Управление федеральной почтовой связи по Хабаровскому краю, КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, Хабаровский завод металлоконструкций, Корфовский каменный карьер, ООО «Амурсталь», Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, АО «Дальневосточная генерирующая компания» и т. д.
— Благодаря участию в проекте школьники не просто знакомятся с востребованными профессиями, но и на практике могут попробовать себя в той или иной специальности. Ребята строят для себя карьерную карту — выбирают учебное заведение для продолжения образования и предприятие для последующего трудоустройства, — добавили в профильном ведомстве.
Кроме того, в школах Хабаровского края продолжается курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты». Занятия проходят для учащихся 6–11-х классов еженедельно по четвергам. Школьники знакомятся с достижениями страны, в интерактивной форме изучают отрасли экономики, региональный рынок труда, получают подробную информацию о перспективных профессиях и специальностях.