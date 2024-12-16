Более 30 тысяч школьников Хабаровского края поучаствовали в проекте «Билет в будущее»

Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, с сентября по декабрь с миром профессий в очных и дистанционных форматах успели познакомиться более 30 тысяч учащихся 6-11 классов. Около 22 тысяч из них зарегистрировались в проекте только в этом году.