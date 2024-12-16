Что именно произошло с котом Твиксом во время стоянки поезда?

Posted 16 декабря, 11:04
Published 16 декабря, 11:04
Modified 16 декабря, 11:06
Updated 16 декабря, 11:06
Уголовное дело о гибели кота Твикса, выброшенного из поезда на мороз, прекращено.
Следствие установило, что кота высадил не проводник, а пассажир, что подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона. Шокирующее видео опубликовали в телеграм-канале Baza.
По версии источника телеграм-канала, проводница пыталась найти владельца кота, но никто не признал его, и животное оставили на перроне в Кирове.
Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.
За расследованием следил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что думают жители Приморья о чудовищном инциденте, после которого погиб кот Твикс.