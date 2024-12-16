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Posted 16 декабря, 11:04

Published 16 декабря, 11:04

Modified 16 декабря, 11:06

Updated 16 декабря, 11:06

Что именно произошло с котом Твиксом во время стоянки поезда?

Что именно произошло с котом Твиксом во время стоянки поезда?

16 декабря 2024, 11:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Дело кота Твикса закрыто, расследование остановлено. Следствие установило, кто выбросил животное из поезда.

Уголовное дело о гибели кота Твикса, выброшенного из поезда на мороз, прекращено.

Следствие установило, что кота высадил не проводник, а пассажир, что подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона. Шокирующее видео опубликовали в телеграм-канале Baza.

Видео: Baza.

По версии источника телеграм-канала, проводница пыталась найти владельца кота, но никто не признал его, и животное оставили на перроне в Кирове.

Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.

За расследованием следил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что думают жители Приморья о чудовищном инциденте, после которого погиб кот Твикс.

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