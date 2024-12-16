Демешин договорился о развитии водных перевозок с Росморречфлотом и крупным бизнесом

Андрей Тарасенко отметил, что Хабаровский край является наиболее выгодной территорией для развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок, так как Амур здесь имеет четыре ключевых речных порта, есть перспективы выхода на порт Харбина. Сейчас идут переговоры с КНР о восстановлении реки Сунгари. Создание мультимодального логистического хаба придаст импульс увеличению объемов грузоперевозок по Амуру. Как рассказал Андрей Тарасенко, в советские годы он составлял до 20 миллионов тонн, сейчас — около 2 миллионов тонн.