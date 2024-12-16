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Posted 16 декабря, 12:45

Published 16 декабря, 12:45

Modified 16 декабря, 12:47

Updated 16 декабря, 12:47

Демешин договорился о развитии водных перевозок с Росморречфлотом и крупным бизнесом

Демешин договорился о развитии водных перевозок с Росморречфлотом и крупным бизнесом

16 декабря 2024, 12:45
Фото: Правительство Хабаровского края.
Власти Хабаровского края комплексно решают задачу по развитию логистического потенциала региона. Разворот российской экономики на восток даёт краю возможность стать ключевым логистическим узлом на Дальнем Востоке.

На прошлой неделе глава региона Дмитрий Демешин провёл ряд встреч, направленных на развитие морских и речных перевозок в Хабаровском крае. В частности, он обсудил переориентирование транспортных потоков с западных регионов страны на Дальний Восток и дальнейший транзит грузов в страны АТР с руководителем Транспортной группы FESCO Петром Ивановым.

— При этом остается недостаточно востребованной организация перевозок контейнерных и генеральных грузов речным транспортом. В Хабаровском крае и в целом у Дальнего Востока реально большая возможность и необходимость заниматься водными перевозками. В первую очередь, по речному пути, который нам предоставляет география нашего региона. Это Амур и его крупный приток Сунгари. Убежден, мы можем наладить большую системную работу, взаимодействие, прежде всего, с КНР. А по Амуру перезапустить и нашу морскую портовую инфраструктуру, в том числе Николаевска-на-Амуре. Выходы на судах класса «река-море» в Охотское и Японское моря у нас есть, и мы их используем не в полном объеме. Развить речную и морскую логистику между странами АТР и Хабаровским краем — это наша общая задача, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Пётр Иванов подтвердил заинтересованность транспортной группы FESCO в сотрудничестве с регионом. Он отметил, что компания видит большую перспективу в развитии речных логистических цепочек между Россией и Китаем. В Хабаровске у FESCO размещён терминально-складской комплекс.

— С учетом развития острова Большой Уссурийский и тех инвестиционных проектов, которые реализуются в Хабаровском крае, мы считаем, что грузовая база может быть достаточной для того, чтобы задействовать, а при необходимости, развить мощности нашего транспортно-логистического терминала, — сказал Пётр Иванов.

Он добавил, что терминал имеет развитую железнодорожную инфраструктуру, примыкающую к станции Красная речка, обеспечен складскими площадями и перегрузочным оборудованием, а его непосредственное примыкание к реке Амур дает ему конкурентное преимущество и возможность удовлетворить потребности грузоотправителей региона в интермодальном сервисе.

Также на прошлой неделе Дмитрий Демешин встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Предметом обсуждения также стало развитие внутренних водных путей Амурского бассейна на территории региона и создание логистического хаба.

Как отметил Дмитрий Демешин, внутренний водный транспорт играет особую роль в жизнеобеспечении северных территорий Хабаровского края, однако потенциал отрасли гораздо выше. Водные пути Амурского бассейна связывают дальневосточные территории и порты России между собой, с портами Китая, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Губернатор заявил, что Хабаровский край заинтересован в создании логистического хаба, который позволит напрямую взаимодействовать со странами АТР. На недавно прошедшей в Москве Транспортной неделе между правительством Хабаровского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона.

— Соглашение создает условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок в Хабаровском крае. В связи с внешним негативным воздействием западных недружественных стран мы принимаем меры по созданию логистического хаба на базе Хабаровского речного торгового порта, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Андрей Тарасенко отметил, что Хабаровский край является наиболее выгодной территорией для развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок, так как Амур здесь имеет четыре ключевых речных порта, есть перспективы выхода на порт Харбина. Сейчас идут переговоры с КНР о восстановлении реки Сунгари. Создание мультимодального логистического хаба придаст импульс увеличению объемов грузоперевозок по Амуру. Как рассказал Андрей Тарасенко, в советские годы он составлял до 20 миллионов тонн, сейчас — около 2 миллионов тонн.

— Сегодня в Хабаровске нам предстоит создать хороший хаб и наладить транспортные пути. Соответственно, по перемещению груза планируем вернуть объемы грузоперевозок к цифре в 20 миллионов тонн, — отметил руководитель Росморречфлота.

Одна из ключевых задач на пути к этой цели — обеспечить достаточную глубину Амура для движения грузовых судов. Не менее важный вопрос — подготовка квалифицированных кадров для речной отрасли.

#Хабаровский край
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