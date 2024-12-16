Демешин договорился о развитии водных перевозок с Росморречфлотом и крупным бизнесом

Posted 16 декабря, 12:45
Published 16 декабря, 12:45
Modified 16 декабря, 12:47
Updated 16 декабря, 12:47
На прошлой неделе глава региона Дмитрий Демешин провёл ряд встреч, направленных на развитие морских и речных перевозок в Хабаровском крае. В частности, он обсудил переориентирование транспортных потоков с западных регионов страны на Дальний Восток и дальнейший транзит грузов в страны АТР с руководителем Транспортной группы FESCO Петром Ивановым.
— При этом остается недостаточно востребованной организация перевозок контейнерных и генеральных грузов речным транспортом. В Хабаровском крае и в целом у Дальнего Востока реально большая возможность и необходимость заниматься водными перевозками. В первую очередь, по речному пути, который нам предоставляет география нашего региона. Это Амур и его крупный приток Сунгари. Убежден, мы можем наладить большую системную работу, взаимодействие, прежде всего, с КНР. А по Амуру перезапустить и нашу морскую портовую инфраструктуру, в том числе Николаевска-на-Амуре. Выходы на судах класса «река-море» в Охотское и Японское моря у нас есть, и мы их используем не в полном объеме. Развить речную и морскую логистику между странами АТР и Хабаровским краем — это наша общая задача, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Пётр Иванов подтвердил заинтересованность транспортной группы FESCO в сотрудничестве с регионом. Он отметил, что компания видит большую перспективу в развитии речных логистических цепочек между Россией и Китаем. В Хабаровске у FESCO размещён терминально-складской комплекс.
— С учетом развития острова Большой Уссурийский и тех инвестиционных проектов, которые реализуются в Хабаровском крае, мы считаем, что грузовая база может быть достаточной для того, чтобы задействовать, а при необходимости, развить мощности нашего транспортно-логистического терминала, — сказал Пётр Иванов.
Он добавил, что терминал имеет развитую железнодорожную инфраструктуру, примыкающую к станции Красная речка, обеспечен складскими площадями и перегрузочным оборудованием, а его непосредственное примыкание к реке Амур дает ему конкурентное преимущество и возможность удовлетворить потребности грузоотправителей региона в интермодальном сервисе.
Также на прошлой неделе Дмитрий Демешин встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Предметом обсуждения также стало развитие внутренних водных путей Амурского бассейна на территории региона и создание логистического хаба.
Как отметил Дмитрий Демешин, внутренний водный транспорт играет особую роль в жизнеобеспечении северных территорий Хабаровского края, однако потенциал отрасли гораздо выше. Водные пути Амурского бассейна связывают дальневосточные территории и порты России между собой, с портами Китая, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Губернатор заявил, что Хабаровский край заинтересован в создании логистического хаба, который позволит напрямую взаимодействовать со странами АТР. На недавно прошедшей в Москве Транспортной неделе между правительством Хабаровского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона.
— Соглашение создает условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок в Хабаровском крае. В связи с внешним негативным воздействием западных недружественных стран мы принимаем меры по созданию логистического хаба на базе Хабаровского речного торгового порта, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Андрей Тарасенко отметил, что Хабаровский край является наиболее выгодной территорией для развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок, так как Амур здесь имеет четыре ключевых речных порта, есть перспективы выхода на порт Харбина. Сейчас идут переговоры с КНР о восстановлении реки Сунгари. Создание мультимодального логистического хаба придаст импульс увеличению объемов грузоперевозок по Амуру. Как рассказал Андрей Тарасенко, в советские годы он составлял до 20 миллионов тонн, сейчас — около 2 миллионов тонн.
— Сегодня в Хабаровске нам предстоит создать хороший хаб и наладить транспортные пути. Соответственно, по перемещению груза планируем вернуть объемы грузоперевозок к цифре в 20 миллионов тонн, — отметил руководитель Росморречфлота.
Одна из ключевых задач на пути к этой цели — обеспечить достаточную глубину Амура для движения грузовых судов. Не менее важный вопрос — подготовка квалифицированных кадров для речной отрасли.