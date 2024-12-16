Десятки ДТП с лобовым пытаются устроить во Владивостоке? — видео

Posted 16 декабря, 07:54
Published 16 декабря, 07:54
Modified 16 декабря, 07:56
Updated 16 декабря, 07:56
В районе Выселковой во Владивостоке установили новое леерное ограждение. Оно было необходимо для того, чтобы избежать опасных ситуаций. Нередко на этом участке водители разворачивались через двойную сплошную или выезжали на полосу встречного движения.
После установки ограждений все повторилось, но на этот раз автомобилисты стали выезжать на «встречку», поворачивая не в ту сторону. Видео с очередной опасной ситуацией очевидцы поделились в сети.
«Их же тут и поставили из-за поворачивающих налево через сплошные и разворачивающихся»;
«Теперь они вообще во встречной едут, ну что за „молодцы“»;
«Леера не дают пересечь двойную сплошную, приходится ехать по встречке», — иронизируют комментаторы над непривыкшими к леерам водителями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, которое заблокировало въезд в один из районов Владивостока.