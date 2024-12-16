Двое детей и двое взрослых чудом выжили в аварии с пьяным водителем в Приморье

Posted 16 декабря, 06:10
Published 16 декабря, 06:10
Modified 16 декабря, 06:12
Updated 16 декабря, 06:12
На выходных в Приморье случилось ДТП в Кировском районе, где столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Corolla Fielder сел пьяным за руль, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Toyota Probox.
В результате травмы получили четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Все пострадавшие получили амбулаторное лечение.
В отношении водителя Toyota Corolla Fielder составили протокол, ему грозят штраф свыше 30 тысяч рублей и лишение прав.
Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о случаях управления транспортом в состоянии опьянения.
В Приморском крае за прошедшие выходные было зафиксировано 70 автоаварий, в том числе 9 с пострадавшими. Погибших нет. 11 человек получили травмы, 122 транспортных средства повреждены.