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Posted 16 декабря, 06:10

Published 16 декабря, 06:10

Modified 16 декабря, 06:12

Updated 16 декабря, 06:12

Двое детей и двое взрослых чудом выжили в аварии с пьяным водителем в Приморье

Двое детей и двое взрослых чудом выжили в аварии с пьяным водителем в Приморье

16 декабря 2024, 06:10
Фото: prim_police.
Сюжет
Штраф
Серьезное ДТП случилось в Кировском районе Приморья в минувшие выходные. В результате травмы получили двое взрослых и два ребёнка. Выяснилось, что один из водителей был пьян.

На выходных в Приморье случилось ДТП в Кировском районе, где столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Corolla Fielder сел пьяным за руль, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Toyota Probox.

Фото: prim_police

В результате травмы получили четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Все пострадавшие получили амбулаторное лечение.

В отношении водителя Toyota Corolla Fielder составили протокол, ему грозят штраф свыше 30 тысяч рублей и лишение прав.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о случаях управления транспортом в состоянии опьянения.

В Приморском крае за прошедшие выходные было зафиксировано 70 автоаварий, в том числе 9 с пострадавшими. Погибших нет. 11 человек получили травмы, 122 транспортных средства повреждены.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая спровоцировала затор во Владивостоке.

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