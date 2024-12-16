Ефимов: Под детсады и гостиницу в 2024 г. сдали 2,7 тыс. м² по льготной аренде

Posted 16 декабря, 18:09
Published 16 декабря, 18:09
Modified 16 декабря, 18:10
Updated 16 декабря, 18:10
Как пишет www.mos.ru, такую статистику озвучил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Помимо этого, Ефимов напомнил, что программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» в течение последних 12 лет дает возможность привлекать частных инвесторов для реставрации исторических зданий и открытия учреждений различного направления деятельности в городских объектах. С начала текущего года предприниматели благодаря участию в торгах смогли арендовать три здания суммарной площадью более 2,7 тысячи квадратных метров для обустройства в них двух частных детсадов и гостиницы. По словам Ефимова, сейчас инвесторы получили в распоряжение 65 объектов столичного региона суммарной площадью около 63,2 тысячи квадратных метров.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» начала воплощаться в городе в 2012 году. Она предназначена для предпринимателей, которые намереваются арендовать объекты культурного наследия. С 2013 года она доступна для инвесторов, которые решили открыть частные детсады и школы. С 2022 года инвесторам предлагается льготная аренда городских площадей для размещения отелей.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, объекты недвижимости, которые предприниматели взяли в аренду за текущий год, расположены в трех административных округах столицы — ЮВАО, САО и ЦАО. Два объекта суммарной площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров городские власти передали инвесторам для открытия частных детских садов, а еще в одном предоставят возможность разместить отель с уровнем обслуживания «три звезды» или выше.
Стать участником программы возможно на специализированных торгах — с победителем торгов подписывается договор аренды: на 49 лет — в случае со школами, детсадами и объектами культурного наследия, на 20 лет — если речь идет об открытии отеля.
Инвестору после заключения такой договоренности предстоит провести ремонт здания и реализовать все требования, необходимые для организации образовательной деятельности или размещения отеля. После выполнения всех условий разрешается переход на льготную ставку.
Развитие электронных сервисов для бизнеса является одной из задач реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Больше информации о такой инициативе и прочих нацпроектах, которые сейчас воплощаются в Москве, можно узнать здесь.