Ефимов: Под детсады и гостиницу в 2024 г. сдали 2,7 тыс. м² по льготной аренде

Помимо этого, Ефимов напомнил, что программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» в течение последних 12 лет дает возможность привлекать частных инвесторов для реставрации исторических зданий и открытия учреждений различного направления деятельности в городских объектах. С начала текущего года предприниматели благодаря участию в торгах смогли арендовать три здания суммарной площадью более 2,7 тысячи квадратных метров для обустройства в них двух частных детсадов и гостиницы. По словам Ефимова, сейчас инвесторы получили в распоряжение 65 объектов столичного региона суммарной площадью около 63,2 тысячи квадратных метров.