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Posted 16 декабря, 06:47

Published 16 декабря, 06:47

Modified 16 декабря, 06:47

Updated 16 декабря, 06:47

Глава «Норникеля» Потанин: Бизнесу необходимо инвестировать, несмотря на санкции и с

Глава «Норникеля» Потанин: Бизнесу необходимо инвестировать, несмотря на санкции и с

16 декабря 2024, 06:47
Фото: «Норникель».
Владимир Потанин, глава «Норильского никеля», в разговоре с журналистами отметил, что для бизнеса в Российской Федерации основными вызовами остаются инфляция и ключевая ставка.

Он подчеркнул, что ситуацию усугубляют колебания рубля и последствия западных санкций, которые негативно сказываются на макроэкономической стабильности, сообщает РБК. Однако вызовы для экономики России не ограничиваются только этими проблемами. Потанин также акцентировал внимание на трудностях, связанных с доступом к новым технологиям и современному оборудованию, что замедляет инвестиционные процессы. По его мнению, политика импортозамещения не решит эти вопросы полностью, поэтому Россия продолжает оставаться частью глобального разделения труда.

Тем не менее он призвал бизнес-сообщество к продолжению инвестиций, подчеркивая необходимость делать это «терпеливо» и применять правильные рыночные инструменты, которые нужно будет еще освоить.

Кроме того, Потанин добавил, что, несмотря на изменения в инвестиционной программе, «Норникель» будет продолжать реализацию стратегии умеренного роста, укрепляя сотрудничество с партнерами из Китая и увеличивая объемы внутреннего производства.

Владимир Потанин подчеркнул, что помимо зарубежных производств, компания «Норильский никель» активно развивает свои мощности на территории России. В частности, предприятие не только удерживает текущие объемы плавильного производства в Норильске, но и наращивает их путем расширения Надеждинского металлургического завода. Пересмотрев свою стратегию и отреагировав на вызовы, указанные правительственными структурами, «Норникель» заручился необходимой поддержкой.

Потанин обратил внимание на то, что для получения государственной помощи предприятие успешно справилось с основными задачами, имея в виду удержание налоговой базы, сохранение рабочих мест и поддержание высокого уровня квалификации сотрудников.

Среди основных приоритетов «Норникеля» остается выполнение экологических обязательств. В частности, на Надеждинском металлургическом заводе продолжается работа по сокращению выбросов диоксида серы, а инициатива «Чистый воздух» в Норильске уже приносит позитивные результаты.

Владимир Потанин добавил, что преодоление сложных периодов для страны стало возможным благодаря эффективной деятельности бизнеса, который зарекомендовал себя как надежный партнер правительства в решении социально-экономических вопросов.

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