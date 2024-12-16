Глава «Норникеля» Потанин: Бизнесу необходимо инвестировать, несмотря на санкции и с

Он подчеркнул, что ситуацию усугубляют колебания рубля и последствия западных санкций, которые негативно сказываются на макроэкономической стабильности, сообщает РБК. Однако вызовы для экономики России не ограничиваются только этими проблемами. Потанин также акцентировал внимание на трудностях, связанных с доступом к новым технологиям и современному оборудованию, что замедляет инвестиционные процессы. По его мнению, политика импортозамещения не решит эти вопросы полностью, поэтому Россия продолжает оставаться частью глобального разделения труда.