Глава «Норникеля» Потанин: Бизнесу необходимо инвестировать, несмотря на санкции и с

Posted 16 декабря, 06:47
Published 16 декабря, 06:47
Modified 16 декабря, 06:47
Updated 16 декабря, 06:47
Он подчеркнул, что ситуацию усугубляют колебания рубля и последствия западных санкций, которые негативно сказываются на макроэкономической стабильности, сообщает РБК. Однако вызовы для экономики России не ограничиваются только этими проблемами. Потанин также акцентировал внимание на трудностях, связанных с доступом к новым технологиям и современному оборудованию, что замедляет инвестиционные процессы. По его мнению, политика импортозамещения не решит эти вопросы полностью, поэтому Россия продолжает оставаться частью глобального разделения труда.
Тем не менее он призвал бизнес-сообщество к продолжению инвестиций, подчеркивая необходимость делать это «терпеливо» и применять правильные рыночные инструменты, которые нужно будет еще освоить.
Кроме того, Потанин добавил, что, несмотря на изменения в инвестиционной программе, «Норникель» будет продолжать реализацию стратегии умеренного роста, укрепляя сотрудничество с партнерами из Китая и увеличивая объемы внутреннего производства.
Владимир Потанин подчеркнул, что помимо зарубежных производств, компания «Норильский никель» активно развивает свои мощности на территории России. В частности, предприятие не только удерживает текущие объемы плавильного производства в Норильске, но и наращивает их путем расширения Надеждинского металлургического завода. Пересмотрев свою стратегию и отреагировав на вызовы, указанные правительственными структурами, «Норникель» заручился необходимой поддержкой.
Потанин обратил внимание на то, что для получения государственной помощи предприятие успешно справилось с основными задачами, имея в виду удержание налоговой базы, сохранение рабочих мест и поддержание высокого уровня квалификации сотрудников.
Среди основных приоритетов «Норникеля» остается выполнение экологических обязательств. В частности, на Надеждинском металлургическом заводе продолжается работа по сокращению выбросов диоксида серы, а инициатива «Чистый воздух» в Норильске уже приносит позитивные результаты.
Владимир Потанин добавил, что преодоление сложных периодов для страны стало возможным благодаря эффективной деятельности бизнеса, который зарекомендовал себя как надежный партнер правительства в решении социально-экономических вопросов.