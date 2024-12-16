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Posted 15 декабря, 23:27

Published 15 декабря, 23:27

Modified 15 декабря, 23:29

Updated 15 декабря, 23:29

В Приморском крае в понедельник местами пройдёт снег

Гололедица, снежный накат: погода не спешит радовать жителей Приморского края

15 декабря 2024, 23:27
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае в понедельник местами пройдёт снег

Сюжет
Погода
Снег продолжает кружить в разных районах Приморского края, обходя разве что прибрежные. Зима, что и говорить.

По сообщениям Примгидромета, в крае сегодня царит холодная тропосферная ложбина. А это значит, что местами пройдет небольшой снег, на дорогах — гололедица, снежный накат. Типичный для декабря северо-западный в центральных районах будет умеренным, на побережье — сильным. Ночами в глубинке и на северах не просто холодно, а очень холодно — до -30°C, днём -4…-16°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный Днём бодрящий морозец — до -7°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что, несмотря на морозы, лёд в Приморье ещё очень тонкий, но не всех это останавливает.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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