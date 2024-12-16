Гололедица, снежный накат: погода не спешит радовать жителей Приморского края

По сообщениям Примгидромета, в крае сегодня царит холодная тропосферная ложбина. А это значит, что местами пройдет небольшой снег, на дорогах — гололедица, снежный накат. Типичный для декабря северо-западный в центральных районах будет умеренным, на побережье — сильным. Ночами в глубинке и на северах не просто холодно, а очень холодно — до -30°C, днём -4…-16°C.