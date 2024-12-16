Горячее утро: автомобиль вспыхнул рано утром во Владивостоке — видео

Posted 15 декабря, 23:22
Published 15 декабря, 23:22
Modified 15 декабря, 23:24
Updated 15 декабря, 23:24
В дальневосточной столице под Рудневским мостом загорелась машина. Очевидцы сняли на видео автомобиль, который пламя охватило наполовину. При каких обстоятельствах загорелся транспорт — непонятно. Владельца «железной ласточки» поблизости не оказалось. Не исключено, что хозяин даже не подозревает, что с его авто произошла большая беда.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке вспыхнула машина, попавшая в аварию. Две легковушки столкнулись, после чего одну из них объял огонь. Однако спасатели оперативно прибыли и ликвидировали возгорание.