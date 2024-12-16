Горячее утро: автомобиль вспыхнул рано утром во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице под Рудневским мостом загорелась машина. Очевидцы сняли на видео автомобиль, который пламя охватило наполовину. При каких обстоятельствах загорелся транспорт — непонятно. Владельца «железной ласточки» поблизости не оказалось. Не исключено, что хозяин даже не подозревает, что с его авто произошла большая беда.