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Posted 15 декабря, 23:22

Published 15 декабря, 23:22

Modified 15 декабря, 23:24

Updated 15 декабря, 23:24

Полыхающая машина попала на камеру во Владивостоке ранним утром

Горячее утро: автомобиль вспыхнул рано утром во Владивостоке — видео

15 декабря 2024, 23:22
Фото: Изображение Midjourney.

Полыхающая машина попала на камеру во Владивостоке ранним утром

Сюжет
Пожар
Горящее авто сняли на видео во Владивостоке. Причина возгорания пока неясна, однако результат, как говорится, налицо. Судя по кадрам, огонь уничтожил машину.

В дальневосточной столице под Рудневским мостом загорелась машина. Очевидцы сняли на видео автомобиль, который пламя охватило наполовину. При каких обстоятельствах загорелся транспорт — непонятно. Владельца «железной ласточки» поблизости не оказалось. Не исключено, что хозяин даже не подозревает, что с его авто произошла большая беда.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке вспыхнула машина, попавшая в аварию. Две легковушки столкнулись, после чего одну из них объял огонь. Однако спасатели оперативно прибыли и ликвидировали возгорание.

Машина загорелась в результате ДТП в Находке
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