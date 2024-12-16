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Posted 16 декабря, 11:32

Published 16 декабря, 11:32

Modified 16 декабря, 11:34

Updated 16 декабря, 11:34

Картина дня в Приморье: елки за триста, лобовые ДТП, Зеленый угол и дело Твикса

Картина дня в Приморье: елки за триста, лобовые ДТП, Зеленый угол и дело Твикса

16 декабря 2024, 11:32
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Ёлку за триста предлагают купить жителям Приморья

Подготовка к Новому году у многих ассоциируется с расходами. Но не всегда траты исчисляются огромными суммами. Порой можно найти бюджетный вариант, который будет в разы дешевле.

Радует, что есть предложения не только за десятки тысяч рублей.

В районе Выселковой во Владивостоке десятки автомобилей оказались на встречной. Некоторые автомобилисты винят во всем новые леера.

Как тебе за триста? — Во Владивостоке продаются елки не только за 100 тысяч — видео
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Лобовые столкновения могут участиться в Приморье

В районе Выселковой во Владивостоке десятки автомобилей оказались на встречной. Некоторые автомобилисты винят во всем новые леера.

Десятки ДТП с лобовым пытаются устроить во Владивостоке? — видео
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Почему музей не забирал землю у авторынка во Владивостоке?

Ответ на вопрос, почему город и музей не забирали землю у известного авторынка во Владивостоке, дал директор Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

Выяснилось, почему землю у Зелёного угла не забирали во Владивостоке
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Выяснилось, что случилось с котом Твиксом на самом деле

Дело кота Твикса закрыто, расследование остановлено. Следствие установило, кто выбросил животное из поезда.

Что именно произошло с котом Твиксом во время стоянки поезда?
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Картина дня#Приморский край#Итоги
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