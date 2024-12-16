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Posted 16 декабря, 04:09

Published 16 декабря, 04:09

Modified 16 декабря, 04:11

Updated 16 декабря, 04:11

Выпадет ли снег перед Новым годом во Владивостоке?

Когда снегопад накроет Владивосток? — прогнозы синоптиков

16 декабря 2024, 04:09
Фото: 1MI.

Выпадет ли снег перед Новым годом во Владивостоке?

Сюжет
Погода
Приморский край уже ощутил суровую зимушку сполна. А Владивосток довольствуется только ветром и морозами. Синоптики рассказали, когда зимние осадки все же выпадут в краевой столице.

Главный синоптик региона Борис Кубай поведал о том, что дальневосточную столицу может припорошить снежком в декабре. Есть вероятность, что 21 числа Владивосток окажется под влиянием зимних осадков.

«Вероятность этого события сегодня выше 50%, но не стопроцентная. Всё будет зависеть от траектории циклона: разница в один градус широты может определить, пройдёт ли зона осадков над городом, а это коэффициент погрешности модельного расчета», — отметил Борис Кубай.

Более того, 26 декабря малоактивный фронт тоже может принести снегопад в краевую столицу. Специалисты мониторят ситуацию, но у детишек появляется надежда, что к Новому году Владивосток покроется белым полотном.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае обосновались «адские» холода.

Морозы ниже -30°C обосновались в Приморье
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Новый год#Циклон#Снег#Борис Кубай#Приморский край#Осадки
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