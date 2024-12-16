Когда снегопад накроет Владивосток? — прогнозы синоптиков

Posted 16 декабря, 04:09
Published 16 декабря, 04:09
Modified 16 декабря, 04:11
Updated 16 декабря, 04:11
Главный синоптик региона Борис Кубай поведал о том, что дальневосточную столицу может припорошить снежком в декабре. Есть вероятность, что 21 числа Владивосток окажется под влиянием зимних осадков.
«Вероятность этого события сегодня выше 50%, но не стопроцентная. Всё будет зависеть от траектории циклона: разница в один градус широты может определить, пройдёт ли зона осадков над городом, а это коэффициент погрешности модельного расчета», — отметил Борис Кубай.
Более того, 26 декабря малоактивный фронт тоже может принести снегопад в краевую столицу. Специалисты мониторят ситуацию, но у детишек появляется надежда, что к Новому году Владивосток покроется белым полотном.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае обосновались «адские» холода.