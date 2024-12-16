Люди отгоняют машины: пожар подобрался к жилому дому во Владивостоке — видео

Posted 16 декабря, 04:15
Published 16 декабря, 04:15
Modified 16 декабря, 05:54
Updated 16 декабря, 05:54
Во Владивостоке на Нейбута, 21, произошел пожар на косогоре в районе теплотрассы. Очевидцы сообщают, что дым поднимается над жилыми домами. Огонь тем временем подбирается к припаркованным автомобилям.
Местные жители отгоняют свои машины от места происшествия. По словам жильцов, пожарным уже позвонили. В данный момент нет информации о пострадавших или причинах пожара. Очевидцы отмечают, что огонь распространялся в районе теплотрассы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на трассе в Приморье: после аварии вспыхнули сразу две машины.