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Posted 16 декабря, 04:15

Published 16 декабря, 04:15

Modified 16 декабря, 05:54

Updated 16 декабря, 05:54

Косогор вспыхнул около жилого дома во Владивостоке

Люди отгоняют машины: пожар подобрался к жилому дому во Владивостоке — видео

16 декабря 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney.

Косогор вспыхнул около жилого дома во Владивостоке

Сюжет
Машины
Косогор горит около жилого дома на Нейбута во Владивостоке. Огонь может угрожать машинам: жители начали отгонять припаркованные авто.

Во Владивостоке на Нейбута, 21, произошел пожар на косогоре в районе теплотрассы. Очевидцы сообщают, что дым поднимается над жилыми домами. Огонь тем временем подбирается к припаркованным автомобилям.

Видео: vladivostok_7164.

Местные жители отгоняют свои машины от места происшествия. По словам жильцов, пожарным уже позвонили. В данный момент нет информации о пострадавших или причинах пожара. Очевидцы отмечают, что огонь распространялся в районе теплотрассы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на трассе в Приморье: после аварии вспыхнули сразу две машины.

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