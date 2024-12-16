Машина без крыши, водитель с травмами: чудовищное ДТП случилось в Приморье — фото

Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии и будут принимать решение в соответствии с законом. Водитель Mazda Capella имеет стаж вождения 17 лет. По факту аварии возбуждено административное производство по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью.