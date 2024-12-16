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Posted 16 декабря, 09:55

Published 16 декабря, 09:55

Modified 16 декабря, 09:57

Updated 16 декабря, 09:57

Водитель легковушки попал в ужасающую аварию с грузовиком в Приморском крае

Машина без крыши, водитель с травмами: чудовищное ДТП случилось в Приморье — фото

16 декабря 2024, 09:55
Фото: 1MI.

Водитель легковушки попал в ужасающую аварию с грузовиком в Приморском крае

Сюжет
Травмы
Жуткое ДТП с грузовиком и легковушкой случилось в Приморье. В результате аварии водитель легкового авто серьезно пострадал.

Во Владивостоке на улице Бианки произошло жуткое ДТП.

Водитель Mazda Capella врезался в стоящий грузовик Mazda Titan. В результате аварии у машины смяло кузов, водитель получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу.

Фото: prim_police

Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии и будут принимать решение в соответствии с законом. Водитель Mazda Capella имеет стаж вождения 17 лет. По факту аварии возбуждено административное производство по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.

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