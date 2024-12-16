Машина без крыши, водитель с травмами: чудовищное ДТП случилось в Приморье — фото

Posted 16 декабря, 09:55
Published 16 декабря, 09:55
Modified 16 декабря, 09:57
Updated 16 декабря, 09:57
Во Владивостоке на улице Бианки произошло жуткое ДТП.
Водитель Mazda Capella врезался в стоящий грузовик Mazda Titan. В результате аварии у машины смяло кузов, водитель получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу.
Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии и будут принимать решение в соответствии с законом. Водитель Mazda Capella имеет стаж вождения 17 лет. По факту аварии возбуждено административное производство по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.