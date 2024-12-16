Медведев на съезде ЕР заявил о повышении качества пропагандистской работы

Председатель партии Дмитрий Медведев проинформировал, что в народную программу вошли еще 39 новых положений, которые предусматривают реализацию социальных мер: строительство школ, благоустройство городов и поддержку материнства. Всего в программе 389 положений. Медведев отметил, что будет подготовлен публичный отчет по народной программе, и призвал завершить ее реализацию в будущем году. Также он сообщил, что ЕР уже приступила к подготовке к выборам 2026 года.