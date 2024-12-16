Медведев на съезде ЕР заявил о повышении качества пропагандистской работы

Posted 16 декабря, 07:27
Published 16 декабря, 07:27
Modified 16 декабря, 07:30
Updated 16 декабря, 07:30
Открыл пленарное заседание президент Владимир Путин. В своей речи глава государства отметил важнейшую роль партии ЕР, имея в виду работу в качестве лидера в интересах страны, особенно в контексте поддержки фронтовиков и участников СВО. Об этом сообщает mkset.ru.
Путин призвал и дальше держаться выбранного курса, поэтому в число основных направлений работы партии вошла всесторонняя поддержка бойцов и их семей. Все 13 новых положений, которые включены в народную программу, направлены на помощь участникам СВО в профессиональной переподготовке, медицинской реабилитации и социальной адаптации.
«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции „Единая Россия“ оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», — отметил Владимир Владимирович.
Лидер страны еще раз обратил внимание на необходимость и важность воспитания профессиональных и патриотичных кадров. И в этой связи федеральный проект «Время героев» получит развитие в регионах. Герои России, участвующие в СВО, вошли в высший и генеральный советы ЕР.
Председатель партии Дмитрий Медведев проинформировал, что в народную программу вошли еще 39 новых положений, которые предусматривают реализацию социальных мер: строительство школ, благоустройство городов и поддержку материнства. Всего в программе 389 положений. Медведев отметил, что будет подготовлен публичный отчет по народной программе, и призвал завершить ее реализацию в будущем году. Также он сообщил, что ЕР уже приступила к подготовке к выборам 2026 года.
«Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми», — подчеркнул председатель ЕР.
Секретарем генсовета ЕР на съезде был избран Владимир Якушев. Он считает задачи, которые поставил перед партией президент, основополагающими.
«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей», — подчеркнул он.
Следующий год, кстати, назван Годом муниципального депутата. Единая Россия продолжит укрепление связи с гражданами через первичные отделения, — сообщается на сайте партии ER.RU.