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Posted 16 декабря, 07:27

Published 16 декабря, 07:27

Modified 16 декабря, 07:30

Updated 16 декабря, 07:30

Медведев на съезде ЕР заявил о повышении качества пропагандистской работы

Медведев на съезде ЕР заявил о повышении качества пропагандистской работы

16 декабря 2024, 07:27
Фото: ER.RU.
В Москве завершился XXII съезд партии «Единая Россия». Участники обсудили ряд стратегических задач на ближайшие годы — от подготовки к выборам 2026 года до реализации национальных проектов.

Открыл пленарное заседание президент Владимир Путин. В своей речи глава государства отметил важнейшую роль партии ЕР, имея в виду работу в качестве лидера в интересах страны, особенно в контексте поддержки фронтовиков и участников СВО. Об этом сообщает mkset.ru.

Путин призвал и дальше держаться выбранного курса, поэтому в число основных направлений работы партии вошла всесторонняя поддержка бойцов и их семей. Все 13 новых положений, которые включены в народную программу, направлены на помощь участникам СВО в профессиональной переподготовке, медицинской реабилитации и социальной адаптации.

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции „Единая Россия“ оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», — отметил Владимир Владимирович.

Лидер страны еще раз обратил внимание на необходимость и важность воспитания профессиональных и патриотичных кадров. И в этой связи федеральный проект «Время героев» получит развитие в регионах. Герои России, участвующие в СВО, вошли в высший и генеральный советы ЕР.

Председатель партии Дмитрий Медведев проинформировал, что в народную программу вошли еще 39 новых положений, которые предусматривают реализацию социальных мер: строительство школ, благоустройство городов и поддержку материнства. Всего в программе 389 положений. Медведев отметил, что будет подготовлен публичный отчет по народной программе, и призвал завершить ее реализацию в будущем году. Также он сообщил, что ЕР уже приступила к подготовке к выборам 2026 года.

«Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми», — подчеркнул председатель ЕР.

Секретарем генсовета ЕР на съезде был избран Владимир Якушев. Он считает задачи, которые поставил перед партией президент, основополагающими.

«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей», — подчеркнул он.

Следующий год, кстати, назван Годом муниципального депутата. Единая Россия продолжит укрепление связи с гражданами через первичные отделения, — сообщается на сайте партии ER.RU.

#Общество
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