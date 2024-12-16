Молодёжная делегация Хабаровского края подвела итоги поездки в Китай

Posted 16 декабря, 11:35
Published 16 декабря, 11:35
Modified 16 декабря, 13:39
Updated 16 декабря, 13:39
Молодёжная делегация региона посетила провинции Хэйлунцзян и Ляонин.
Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, самым многочисленным в составе делегации края был патриотический блок, куда входили активисты Движения Первых, ЮНАРМИИ и Поискового движения России. Отдавая дань историческим событиям на территории Китая, они посетили мемориальные комплексы и музеи.
— В Харбине молодые патриоты возложили цветы к мемориальному комплексу «Хуаншань», посетили Софийский собор, музей Китайской Восточной железной дороги, музей «Отряда 731». В городе Далянь провинции Ляонин они побывали в бывшем Порт-Артуре (ныне район Люйшунькоу) на мемориальном кладбище героев Советской армии, где похоронены защитники Порт-Артура периода русско-японской войны 1904–1905 годов, а также советские воины, погибшие при освобождении Ляодунского полуострова в 1945 году, — рассказали в комитете.
В ведомстве отметили, что насыщенная программа была и у молодежной бизнес-миссии, в состав которой вошли лучшие выпускники Всероссийского форума молодых предпринимателей «Амур».
— В Харбине в Институте передовых технологий они презентовали свой бизнес китайским партнерам, побывали на предприятии молочной компании Янгуан корпорации Бэйдахуан, а также в Центре креативного дизайна. Наши предприниматели обменялись контактами для дальнейших поставок ткани и фурнитуры, одноразовой посуды, техники для «умного» дома, — рассказали в комитете.
В городе Далянь провинции Ляонин участники «Пост-Амура» посетили Индустриальный парк Hengli Group, где находится нефтехимический завод, крупнейший в мире завод по производству полипропилена, а также третий по величине порт в Китае и рыбоперерабатывающий завод. Состоялась встреча с ассоциацией молодых предпринимателей провинции Ляонин. Стороны презентовали свой бизнес друг другу и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Творческое направление делегации было представлено молодежным ансамблем национального танца «Эрку» из Хабаровска, который в составе IV Гастрольного тура победителей фестиваля «Российская студенческая весна» участвовал в концертном шоу «Две страны — одно сердце». Суммарно в Харбине и Даляне концерт посетили 2,5 тыс. зрителей. Финальный показ IV Гастрольного тура состоялся 14 декабря в Хабаровске.
В комитете уточнили, что поездка состоялась благодаря дипломатическим отношениям комитета по делам молодёжи Хабаровского края с провинциями Хэйлунцзян и Ляонин.
Напомним, фестиваль «Российская студенческая весна» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодежь.События проходил в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 13 по 23 августа 2024 года. Он объединил на своих площадках более 600 человек — молодежь из 66 регионов от 14 до 35 лет, в том числе из исторических регионов России, делегацию детей из города Дебальцево, волонтеров и кураторов из разных регионов страны, а также впервые — гостей из Китайской Народной Республики.