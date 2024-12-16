Новые автобусы и троллейбусы пришли во Владивосток в 2024 году

Posted 16 декабря, 04:39
Published 16 декабря, 04:39
Modified 16 декабря, 04:41
Updated 16 декабря, 04:41
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: глава города Константин Шестаков держит на личном контроле вопрос обновления парка общественного транспорта краевого центра. И новые автобусы и троллейбусы закупались на средства специального казначейского кредита — в рамках реализации мастер-плана развития дальневосточной столицы.
В частности, в муниципальном предприятии «ВПОПАТ № 1» появилось в уходящем году 20 новых автобусов — 15 большого класса и пять среднего.
Именно поступление двух десятков новых машин позволило предприятию запустить новые — и весьма востребованные горожанами! — маршруты: маршруты: № 11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум» и № 22К «Приморский океанариум — Мини-ТЭЦ „Центральная“ — Поспелово — Канал (о. Русский) — Парис –- Приморский океанариум».
Были закуплены и новые троллейбусы — 16 машин. Современных, удобных, комфортных. Горожане уже успели оценить эти троллейбусы: часть из них бодро бегает по улице Русской по маршрутам № 11 «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница» и № 5 «Завод „Варяг“ — Автовокзал — Завод „Варяг“.
Отметим, что администрация Владивостока не намерена останавливаться на достигнутом — в 2025 году закупки нового транспорта будут продолжены. В частности, будут куплены 30 автобусов большого и среднего классов, один — малого класса.
Также в парк электрического транспорта поступят еще четыре троллейбуса. Администрация Владивостока намерена продлить маршруты электротранспорта до микрорайона Снеговая Падь — именно за счет новых троллейбусов, которые способны работать и автономно, без контактной сети (до 40 километров).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие ещё преимущества у новых троллейбусов.