Новые автобусы и троллейбусы пришли во Владивосток в 2024 году

Также в парк электрического транспорта поступят еще четыре троллейбуса. Администрация Владивостока намерена продлить маршруты электротранспорта до микрорайона Снеговая Падь — именно за счет новых троллейбусов, которые способны работать и автономно, без контактной сети (до 40 километров).