Posted 16 декабря, 19:48
Published 16 декабря, 19:48
Modified 16 декабря, 19:50
Updated 16 декабря, 19:50
Индонезия, являющаяся одной из восьми крупнейших экономик мира, поддерживает отношения с Россией на протяжении многих десятилетий. История двустороннего сотрудничества началась в конце XIX века, когда в Джакарте, тогда известной как Батавия, открылось первое российское консульство. В советский период эти отношения вышли на новый уровень — СССР оказывал помощь, строя стадионы, дороги и медицинские учреждения, сообщает life.ru.
Пахала Нуграха Мансури, до октября 2024 года занимавший пост заместителя министра иностранных дел Индонезии, отметил, что Россия одной из первых стран признала независимость Индонезии. Он также подчеркнул общие ценности и историческую дружбу, объединяющие народы России и Индонезии.
В фильме акцентируется внимание на том, что одним из важнейших направлений для будущего Индонезии сегодня являются проекты, связанные с Россией, которые охватывают сферы от цифровизации экономики до строительства плавучих атомных электростанций. Также на пике находится культурное сотрудничество между двумя странами.
Никита Шиликов, глава Русского дома в Джакарте, отметил, что Индонезия славится своей удивительной природой и замечательными жителями, которые стремятся к общению и дружбе с россиянами, что ощущается повсеместно. Он добавил, что индонезийцы проявляют искренний и горячий интерес к России и готовы учиться в РФ не только в рамках квотного отбора, но даже на платной основе.
Индонезийцы действительно проявляют теплоту к российской культуре и политике. Вахид Суприяди, чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России в период с 2016 по 2020 год, отметил, что местные жители испытывают симпатию к Владимиру Путину, считая его сильным лидером, за которым стоит следовать. Он также отметил, что Путина уважают за поддержку мусульман, а также за то, что россияне разделяют схожие ценности с жителями Индонезии.
Интерес к Индонезии как к туристическому направлению продолжает возрастать. В 2023 году страну посетило 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года стартовали прямые рейсы из Москвы на Бали. В фильме рассказывается о природных и культурных достопримечательностях, которые привлекают туристов: от национального стадиона в Джакарте, построенного с помощью СССР, до современных инфраструктурных инициатив, символизирующих дружбу между двумя народами.