Индонезийцы действительно проявляют теплоту к российской культуре и политике. Вахид Суприяди, чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России в период с 2016 по 2020 год, отметил, что местные жители испытывают симпатию к Владимиру Путину, считая его сильным лидером, за которым стоит следовать. Он также отметил, что Путина уважают за поддержку мусульман, а также за то, что россияне разделяют схожие ценности с жителями Индонезии.