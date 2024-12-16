«P. Diddy, Нкей и общительная Ш»: что запрещают в школах Приморского края?

Мама второклассника из Владивостока отметила, что таких перечней в начальной школе нет. Более того, совсем недавно дети прошли диагностику психологической среды в классе. Пока родители спокойны за атмосферу внутри коллектива. И, судя по всему, малыши не нуждаются в столь радикальных мерах.