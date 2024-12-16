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Posted 16 декабря, 07:44

Published 16 декабря, 07:44

Modified 16 декабря, 07:46

Updated 16 декабря, 07:46

Опубликовали список запрещенных слов в российских школах

«P. Diddy, Нкей и общительная Ш»: что запрещают в школах Приморского края?

16 декабря 2024, 07:44
Фото: 1MI.

Опубликовали список запрещенных слов в российских школах

Сюжет
Школа
Огромный перечень слов, вероятно, входящих в молодежный сленг, опубликовали в приморском телеграм-канале. Авторы публикации заявили, что всё перечисленное нельзя произносить в стенах образовательных учреждений. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил, существуют ли подобные запреты в Приморском крае.

В новых медиа появились списки слов, которые, судя по всему, запрещено произносить школах страны. Некоторые предположили, что это фейк, а кто-то посчитал, решение принято вполне обоснованно. Мы решили выяснить, коснулся ли данный запрет приморских школ.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Старшеклассник, входящий в департамент молодежной политики Спасска-Дальнего, заявил, что в городских школах подобных мер точно не вводили. Парень признался, что между собой ученики употребляют некоторые слова, но в стенах образовательных учреждений стараются избегать их в диалогах.

Заместитель директора одной из школ Черниговского района сообщил, что понятия не имеет о таких списках. Распоряжений о нововведениях не поступало.

Мама второклассника из Владивостока отметила, что таких перечней в начальной школе нет. Более того, совсем недавно дети прошли диагностику психологической среды в классе. Пока родители спокойны за атмосферу внутри коллектива. И, судя по всему, малыши не нуждаются в столь радикальных мерах.

Возможно, приморские школьники соблюдают этику и у руководства нет необходимости вводить подобные нововведения. Не исключено, что эти списки не имеют ничего общего с правдой. Но точно ясно одно, — в местных образовательных учреждениях запрета на определенные слова нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр краевой столицы неформально пообщался с московской молодежью.

Открытый микрофон: Константин Шестаков пообщался с молодежью из Москвы
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