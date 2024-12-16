Повздорили из-за железа: жесткая перестрелка попала на камеру в Приморье — видео

Posted 15 декабря, 23:46
Published 15 декабря, 23:46
Modified 15 декабря, 23:48
Updated 15 декабря, 23:48
В спальном районе Находки конфликт горожан обернулся стрельбой, сообщили в пресс-службе прокуратуры. На улице Арсеньева поссорили два приморца. Причиной разногласий стал элитный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Один из мужчин не выдержал словесной перепалки и начал палить по оппоненту из огнестрельного оружия. К счастью, жертве стрелка удалось уцелеть, получив ранения спины и предплечья.
Коллегия присяжных огласила свое решение. Совсем скоро суд огласит обвинительный приговор фигуранту, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец расстрелял здание администрации в Партизанске. В результате инцидента мужчина разбил окно.