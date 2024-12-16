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Posted 15 декабря, 23:46

Published 15 декабря, 23:46

Modified 15 декабря, 23:48

Updated 15 декабря, 23:48

Ссора закончилась стрельбой в Приморском крае

Повздорили из-за железа: жесткая перестрелка попала на камеру в Приморье — видео

15 декабря 2024, 23:46
Фото: 1MI.

Ссора закончилась стрельбой в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Два приморца не поладили в Находке. Всему виной премиальный джип. Разругались мужчины не на шутку, ведь один из них готов был расстрелять обидчика.

В спальном районе Находки конфликт горожан обернулся стрельбой, сообщили в пресс-службе прокуратуры. На улице Арсеньева поссорили два приморца. Причиной разногласий стал элитный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Один из мужчин не выдержал словесной перепалки и начал палить по оппоненту из огнестрельного оружия. К счастью, жертве стрелка удалось уцелеть, получив ранения спины и предплечья.

Коллегия присяжных огласила свое решение. Совсем скоро суд огласит обвинительный приговор фигуранту, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Видео: nkhnews.ru. prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец расстрелял здание администрации в Партизанске. В результате инцидента мужчина разбил окно.

Мужчина устроил пальбу по администрации в Приморье
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