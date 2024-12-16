Повздорили из-за железа: жесткая перестрелка попала на камеру в Приморье — видео

В спальном районе Находки конфликт горожан обернулся стрельбой, сообщили в пресс-службе прокуратуры. На улице Арсеньева поссорили два приморца. Причиной разногласий стал элитный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Один из мужчин не выдержал словесной перепалки и начал палить по оппоненту из огнестрельного оружия. К счастью, жертве стрелка удалось уцелеть, получив ранения спины и предплечья.