Проект Sentiss «Жизнь в эпоху гаджетов»: защитим свое зрение в эру цифровизации

Posted 16 декабря, 06:40
Published 16 декабря, 06:40
Modified 16 декабря, 06:40
Updated 16 декабря, 06:40
В рамках проекта создаются обучающие видеоматериалы, которые объясняют, как поддерживать здоровье глаз при постоянном использовании электронных устройств. Эти материалы ориентированы на актуальные проблемы зрения у детей и подростков и соответствуют современным тенденциям, пишут newizv.ru.
Согласно данным Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году у 12% детей в возрасте от 0 до 14 лет в России выявлены различные проблемы со зрением, что составляет 3,2 миллиона человек. Среди подростков от 15 до 17 лет ситуация ещё серьёзнее — около 23% страдают глазными заболеваниями. Примерно каждый четвертый выпускник сталкивается с ухудшением зрения.
Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова подчеркнула, что осведомленность и своевременные визиты к врачу увеличивают шансы успешного лечения глазных заболеваний. Вдобавок современные технологии и диагностические методы помогают выявлять проблемы на самых ранних стадиях. Также, по словам Платоновой, существуют профилактические меры, включая упражнения для глаз и телемедицинские консультации, которые делают доступ к специалистам более простым.
Эта проблема касается и старшего поколения. По данным Минздрава, в России 1,4 миллиона человек страдают глаукомой, причём ещё около 500 тысяч могут иметь это заболевание, не зная об этом.
Кроме того, на зрение влияют и другие заболевания. Дмитрий Майчук, заведующий отделом терапевтической офтальмологии в МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова, отметил, что хламидийный конъюнктивит может быть признаком системного заболевания.
Галина Чернакова, врач-офтальмолог, заведующая поликлиническим отделением Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ имени С. П. Боткина, обратила внимание на то, что скрытые стоматологические патологии, такие как пульпит и периодонтит, могут вызывать глазные заболевания.
Таким образом, своевременная диагностика и профилактические меры являются важнейшими факторами для сохранения здоровья глаз и повышения качества жизни.