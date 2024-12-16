Проект Sentiss «Жизнь в эпоху гаджетов»: защитим свое зрение в эру цифровизации

Согласно данным Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году у 12% детей в возрасте от 0 до 14 лет в России выявлены различные проблемы со зрением, что составляет 3,2 миллиона человек. Среди подростков от 15 до 17 лет ситуация ещё серьёзнее — около 23% страдают глазными заболеваниями. Примерно каждый четвертый выпускник сталкивается с ухудшением зрения.